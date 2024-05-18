В ОК "Восток" отреагировали на сообщения об "усилении" ТЦК военными из других областей

В сети появилась информация об "усилении" подчиненных ОК "Восток" территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Якобы 18 мая должны прибыть военнослужащие из других областей. В ОК "Восток" уже отреагировали.

Так, в Оперативном командовании прокомментировали якобы "усиление" ТЦК. Заявили, что это фейк, который распространяют российские пропагандистские ресурсы.

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Очередной российский фейк

В сети начала распространяться "новость" о том, что на "усиление" в подчиненные оперативному командованию областные ТЦК и СП якобы уже 18 мая должны прибыть военнослужащие из ТЦК других областей Украины. Цифра уже составляет несколько сотен и имеет тенденцию к увеличению.

Официально сообщаем – это фейк,

– заявили в ОК "Восток".

Также добавили, что источник – российские пропагандистские ресурсы, которые пытаются разогнать очередную ложь в рамках свое информационно-психологической операции с целью дискредитации системы ТЦК И СП и Вооруженных Сил Украины в целом.

Никаких "усилений" личным составом из других ТЦК в Днепропетровской, Запорожской и других областях в районе ответственности не происходит и не планируется, потребности в этом нет,

– подчеркнули в ОК "Восток".

Кроме того, призвали соблюдать медийную гигиену и доверять только надежным источникам информации.

Обратите внимание! Российские пропагандисты неустанно создают и активно распространяют новые и новые фейки. В частности, недавно в сети писали, что ТЦК якобы получили право на задержание и доставку всех военнообязанных.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что это ложь. В новом законе о мобилизации не прописано, что ТЦК имеют право задерживать военнообязанных.