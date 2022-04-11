Усиленная эвакуация: на 11 апреля назначили 6 дополнительных поездов из Востока Украины
11 апреля 2022 , 08:16Читати новину українською
Источник:Сергей Гайдай / Луганская ОГА (ОВА)
Российские оккупанты продолжают наступать на Востоке Украины. Для того чтобы защитить как можно больше гражданского населения, осуществляется усиленная эвакуация.
Да, 11 апреля назначены шесть дополнительных эвакуационных поездов из Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на официальной странице в телеграме.
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Дополнительные эвакуационные рейсы на Востоке 11 апреля
Новозолотаровка, Луганская область:
- 14:00 – 5501 "Новозолотаровка – Лозовая".
Славянск, Донецкая область:
- 11:20 – 274/273 "Славянск – Львов".
Покровск, Донецкая область:
- 10:00 – 240/239 "Покровск – Тернополь";
- 14:00 – 241/242 "Покровск – Львов";
- 16:30 – 234/233 "Покровск – Чоп";
- 17:30 – 225/226 "Покровск – Черновцы".
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