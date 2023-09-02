Мобилизация в сентябре: какие семь категорий будут призывать на службу

В Украине военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 15 ноября 2023 года. В сентябре будет продолжаться призыв военнообязанных от 18 до 60 лет на службу.

Отметим, что для мобилизации военнообязанных необходимо проверять их пригодность к прохождению службы, а также учитывать право на отсрочку. Как изменится мобилизация в сентябре – сообщает 24 Канал.

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Семь категорий, которые будут призывать на службу

Следует акцентировать, что военнообязанных не отправляют сразу на передовую. Если нет острой необходимости доукомплектовать подразделения на передовой, то мобилизуют в тыловые части и части обеспечения. К ним, кстати, отправляют на службу ограниченно подходящих.

При общей мобилизации в ТЦК могут не учитывать военно-учетную специальность военнообязанного, если есть дефицит других специальностей. Все ТЦК получают рекомендации по мобилизационным планам и доукомплектации подразделений необходимыми специалистами.

В сентябре будут продолжать призывать на службу следующие категории:

годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без учета военного опыта;

пригодных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они находятся в запасе после прохождения срочной службы или учились на военной кафедре или окончили военные вузы;

призывников от 18 до 27 лет, не проходивших военную службу, принимают на контракт;

военнообязанных женщин в возрасте до 60 лет;

женщин от 18 лет, если их специальность нужна, они пригодны по состоянию здоровья и добровольно;

снятых с военного учета, но после уплаты штрафа за то, что не встали на учет в предусмотренное законом время;

исключенных из военного учета мужчин, если они годны или ограниченно годны в условиях военного положения, не имеют отсрочки или судимости за совершение тяжкого преступления.

Какие виды повесток будут выдавать в сентябре

С 1 сентября в Украине будут издаваться 3 вида повесток:

для уточнения данных и проверки права на отсрочку;

на прохождение ВВК и определение пригодности к службе;

мобилизационное предписание для направления на службу.

Кроме того, посреди улицы запрещено вручать мобилизационные распоряжения, ведь таким образом обходит процесс уточнения данных и прохождения ВВК, где определяют пригодность к военной службе. Если мужчину просто "отловили на улице" и отправили на фронт без учебного центра и решения комиссии, то его могут уволить из воинской части.

Усилят ли мобилизацию в сентябре

В правительстве раз объяснили, что в Украине нет волн мобилизации. На военную службу призывают в соответствии с планами, утвержденными в 2022 году. Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов также заявил, что никаких изменений в мобилизации не последует.

У нас мобилизация не прекращалась ни одного дня, но происходит с учетом необходимости ребят, которых нужно призвать для выполнения тех или иных задач. Мы спокойно это делаем. Уже отработан не первый этап мобилизации, насилия не нужно поднимать, потому что все идет по плану, который есть на сегодня,

– заявил он.

Данилов также опроверг слухи, что Украине необходимо мобилизовать 300 тысяч военнообязанных.