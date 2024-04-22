Такие истерические заявления свидетельствуют лишь об одном – все идет не по российскому плану. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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"Странно было бы, если бы они говорили о том, что сейчас Украина победит. Поэтому, конечно, ответы очевидны. Российская позиция и первая реакция кремлевских пропагандистов напоминает самовнушение, когда ты в чем-то сомневаешься и надо себя успокоить", – сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.
Ловушка для россиян
По нормальной логике, если бы у России были адекватные военачальники, политическое руководство, то они должны были бы принять решение отказаться от планов активизировать наступательные действия. Ведь изменилась ситуация и появился аспект усиления поддержки Украины, который Кремль не учел или проигнорировал.
Соответственно, если этот аспект появляется в этом уравнении, то остальное то, что Россия планировала не срабатывает,
– отметил Мусиенко.
Россияне рассчитывали, что Запад слабый, что Европа так не включится в поддержку Украины и думали, что США все же не проголосуют и будут тянуть этот вопрос до президентских выборов в ноябре.
Конечно, это разрушает очень много замыслов и планов врага. Однако Кремль не может сказать, что меняет стратегию, ведь для них это будет проявлением слабости.
Пусть лезут в эту ловушку. Я думаю, что теперь наши шансы создать эту ловушку для врага стали еще больше,
– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Усилится ли давление на фронте и обстрелы Украины
Часть аналитиков и экспертов предполагают, россияне могут усилить атаки по гражданскому населению Украины и давление для продвижения на основных участках фронта, пользуясь тем временем, пока необходимое оружие поступит в Украину.
Я думаю, что странно так думать, поскольку сейчас Россия воюет на полную мощь против Украины. Куда усиливать? Страна-агрессор воюет на полной мощности. Вряд ли враг сейчас сможет увеличить давление,
– отметил Мусиенко.
Очевидно, что Россия не будет менять свои планы и будет наступать. Оккупанты готовятся к этому и будут оживляться на фронте. Сейчас российская армия активно наступает в районе Часового Яра и имеет определенные тактические успехи.
Также российские захватчики могут осуществлять новые атаки по объектам энергетики и гражданских городах. Враг хочет ослабить и деморализовать украинское общество через частые удары по тылу и разрушение энергетических систем.
"Россияне воюют в пределах своих возможностей. Не надо поддаваться кремлевской пропаганде о том, что российская армия якобы всемогуща и имеет возможности увеличивать атаки. Сейчас враг этого сделать не может", – добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Принятие помощи Украине в США
- Нижняя палата Конгресса США 20 апреля проголосовала за законопроект о помощи Украине. "За" соответствующее решение проголосовали 311 конгрессменов. После этого голосование за законопроект о помощи Украине должно состояться в Сенате 23 апреля.
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон долгое время отказывался от одобрения помощи Украине, однако в конце концов американец изменил свое мнение. На решение Джонсона вынести на голосование законопроект о помощи Украине повлияли объявленные данные разведки, политическое давление и изменение в личных убеждениях.
- Сенатор-демократ Марк Уорнер сообщил, что США могут возобновить поставки оружия в Украину уже до конца следующей недели. В частности, Пакет будет содержать и дальнобойное вооружение – ракеты ATACMS.