Такі істеричні заяви свідчать лише про одне – все йде не за російським планом. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Дивно було б, якби вони говорили про те, що зараз Україна переможе. Тому звичайно відповіді очевидні. Російська позиція і перша реакція кремлівських пропагандистів нагадує самонавіювання, коли ти в чомусь сумніваєшся і треба себе заспокоїти", – мовив керівник Центру військово-правових досліджень.

Пастка для росіян

За нормальною логікою, якби у Росії були адекватні воєначальники, політичне керівництво, то вони мали б ухвалити рішення відмовитись від планів активізувати наступальні дії. Адже змінилася ситуація та з'явився аспект посилення підтримки України, який Кремль не врахував або проігнорував.

Відповідно, якщо цей аспект з'являється в цьому рівнянні, то решта того, що Росія планувала не спрацьовує,

– зазначив Мусієнко.

Росіяни розраховували, що Захід слабкий та може здатися, що Європа так не включиться в підтримку України й думали, що США все ж таки не проголосують й тягнутимуть це питання до президентських виборів у листопаді.

Звичайно, це руйнує дуже багато задумів і планів ворога. Проте Кремль не може сказати, що змінює стратегію, адже для них це буде проявом слабкості.

Нехай лізуть в цю пастку. Я думаю, що тепер наші шанси створити цю пастку для ворога стали ще більшими,

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Чи посилиться тиск на фронті та обстріли України

Частина аналітиків та експертів припускають, росіяни можуть посилити атаки по цивільному населенню України та тиск задля просування на основних ділянках фронті, користуючись тим часом поки необхідна зброя надійде в Україну.

Я думаю, що дивно так думати, оскільки зараз Росія воює на повну міць проти України. Куди посилювати? Країна-агресор воює на повній потужності. Навряд чи ворог зараз зможе збільшити тиск,

– зауважив Мусієнко.

Очевидно, що Росія не змінюватиме свої плани й наступатиме. Окупанти готуються до цього та пожвавлюватимуться на фронті. Зараз російська армія активно наступає в районі Часового Яру й має певні тактичні успіхи.

Також російські загарбники можуть здійснювати нові атаки по об'єктах енергетики та цивільних містах. Ворог хоче послабити й деморалізувати українське суспільство через часті удари по тилу та зруйнування енергетичних систем.

"Росіяни воюють в межах своїх можливостей. Не треба піддаватися кремлівській пропаганді про те, що російська армія нібито всемогутня і має можливості збільшувати атаки. Наразі ворог цього зробити не може", – додав керівник Центру військово-правових досліджень.

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