Общая мобилизация в Украине: какие есть условия для призыва на службу

8 января 2023, 10:32
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На сегодняшний день в Украине продолжается проведение общей мобилизации. Поэтому есть соответствующие условия призыва на службу.

В настоящее время мобилизацию в Украине продлили до 19 февраля 2023 года. Об условиях призыва на службу читайте далее в материале 24 Канала.

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Кого мобилизуют в Украине

Призыву на службу подлежат военнообязанные украинцы от 18 до 60 лет.

К тому же мобилизовать могут мужчин без военного опыта. Для этого их отправляют на обучение, которое длится 1 месяц и больше.

Сейчас наибольшая потребность в таких специалистах как стрелки и танкисты.

Кто не подлежит призыву

На службу не могут призвать таких лиц:

  • У кого есть бронь от предприятия/организации;
  • У кого есть заключение медкомиссии о непригодности по состоянию здоровья;
  • Граждане, занимающиеся постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе;
  • Студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;
  • Научные, научно-педагогические и педагогические работники, трудоустроенные по основному месту работы не менее 0,75 ставки;
  • Народные депутаты, депутаты Верховной рады АР Крым;
  • Те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС;
  • Те, кто имеет троих и более детей младше 18 лет;
  • Одинокие матери или родители, воспитывающие детей младше 18 лет;
  • Попечители, усыновители, приемные родители несовершеннолетних детей;
  • Родители, на воспитании которых есть дети с инвалидностью.

Обязаны ли мужчины возвращаться в Украину во время войны

Если мужчина уехал за границу на более чем 3 месяца, то он должен стать на военный учет по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Обязанности военнообязанных мужчин за границей таковы:

  • В семидневный срок со дня прибытия стать на военный учет по новому месту жительства,
  • Сообщать соответствующим органам об изменении персональных данных,
  • Предоставлять соответствующим органам документы, подтверждающие право отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в Украине.

Автор: Софія Ковнір