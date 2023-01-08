Общая мобилизация в Украине: какие есть условия для призыва на службу
На сегодняшний день в Украине продолжается проведение общей мобилизации. Поэтому есть соответствующие условия призыва на службу.
В настоящее время мобилизацию в Украине продлили до 19 февраля 2023 года. Об условиях призыва на службу читайте далее в материале 24 Канала.
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Кого мобилизуют в Украине
Призыву на службу подлежат военнообязанные украинцы от 18 до 60 лет.
К тому же мобилизовать могут мужчин без военного опыта. Для этого их отправляют на обучение, которое длится 1 месяц и больше.
Сейчас наибольшая потребность в таких специалистах как стрелки и танкисты.
Кто не подлежит призыву
На службу не могут призвать таких лиц:
- У кого есть бронь от предприятия/организации;
- У кого есть заключение медкомиссии о непригодности по состоянию здоровья;
- Граждане, занимающиеся постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе;
- Студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;
- Научные, научно-педагогические и педагогические работники, трудоустроенные по основному месту работы не менее 0,75 ставки;
- Народные депутаты, депутаты Верховной рады АР Крым;
- Те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС;
- Те, кто имеет троих и более детей младше 18 лет;
- Одинокие матери или родители, воспитывающие детей младше 18 лет;
- Попечители, усыновители, приемные родители несовершеннолетних детей;
- Родители, на воспитании которых есть дети с инвалидностью.
Обязаны ли мужчины возвращаться в Украину во время войны
Если мужчина уехал за границу на более чем 3 месяца, то он должен стать на военный учет по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.
Обязанности военнообязанных мужчин за границей таковы:
- В семидневный срок со дня прибытия стать на военный учет по новому месту жительства,
- Сообщать соответствующим органам об изменении персональных данных,
- Предоставлять соответствующим органам документы, подтверждающие право отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в Украине.