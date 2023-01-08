Общая мобилизация в Украине: какие есть условия для призыва на службу

На сегодняшний день в Украине продолжается проведение общей мобилизации. Поэтому есть соответствующие условия призыва на службу.

В настоящее время мобилизацию в Украине продлили до 19 февраля 2023 года. Об условиях призыва на службу читайте далее в материале 24 Канала.

Обратите внимание Какая будет мобилизация в 2023 году: что ждет призывников

Кого мобилизуют в Украине

Призыву на службу подлежат военнообязанные украинцы от 18 до 60 лет.

К тому же мобилизовать могут мужчин без военного опыта. Для этого их отправляют на обучение, которое длится 1 месяц и больше.

Сейчас наибольшая потребность в таких специалистах как стрелки и танкисты.

Кто не подлежит призыву

На службу не могут призвать таких лиц:

У кого есть бронь от предприятия/организации;

У кого есть заключение медкомиссии о непригодности по состоянию здоровья;

Граждане, занимающиеся постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе;

Студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

Научные, научно-педагогические и педагогические работники, трудоустроенные по основному месту работы не менее 0,75 ставки;

Народные депутаты, депутаты Верховной рады АР Крым;

Те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС;

Те, кто имеет троих и более детей младше 18 лет;

Одинокие матери или родители, воспитывающие детей младше 18 лет;

Попечители, усыновители, приемные родители несовершеннолетних детей;

Родители, на воспитании которых есть дети с инвалидностью.

Обязаны ли мужчины возвращаться в Украину во время войны

Если мужчина уехал за границу на более чем 3 месяца, то он должен стать на военный учет по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Обязанности военнообязанных мужчин за границей таковы: