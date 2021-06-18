Условия для вступления Украины в НАТО пока не сложились, – глава МИД Франции

Французский министр Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал желание Украины вступить в НАТО. Он убежден, что сейчас для этого не сложились соответствующие условия.

Глава Министерства иностранных дел Франции Ле Дриан в интервью телеканалу рассказал свою позицию относительно стремлений Украины стать частью альянса.

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МИД Франции о вступлении Украины в НАТО

Ле Дриан убежден, что сейчас неблагоприятное время для вступления Украины в Североатлантический Альянс.

Считаю, что сейчас условия для приема Украины в НАТО не сложились,

– заявил французский министр.

Напомним, ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг требует от Украины "большего" для вступления в Альянс.

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