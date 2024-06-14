Он не остановится, – Зеленский назвал заявления Путина о мире "ультимативными"

Владимир Зеленский заявил, что "предложение" Путина о прекращении огня является ультиматумом, которому нельзя доверять. Президент также сравнил российского диктатора с Гитлером.

Путин не остановит наступление на Украину, даже если его требования о прекращении огня будут выполнены. Такое убеждение высказал Зеленский, выступая перед итальянским каналом новостей SkyTG24 в кулуарах саммита G7.

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Зеленский отреагировал на заявление Путина

Путин предложил Украине прекращение огня, если она откажется от планов вступления в НАТО и выведет свои войска из четырех областей, отдав их России.

Президент Украины отметил, что "это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от посланий прошлого".

Он не остановится. Это то же, что делал Гитлер (...) Вот почему мы не должны доверять этим сообщениям,

– добавил Зеленский.

Стоит отметить, что генсек НАТО также негативно отнесся к заявлению Путина. Йенс Столтенберг отметил, что Украина не должна выводить свои войска с собственной территории, выйти из оккупированных украинских земель должна как раз Россия.

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Путин предложил Украине "переговоры" на собственных условиях