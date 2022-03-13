В условиях оккупации телеканал ЕнТС в Энергодаре вынужден приостановить вещание

Из-за временной российской оккупации местному телевидению Энергодара пришлось прекратить свое вещание. Речь идет о телеканале ЕнТС.

Работники телеканала предупредили в фейсбуке об этом своих зрителей. Они подчеркнули, что не сотрудничают с российскими оккупантами.

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Официальное заявление телеканала

В ЕнТС объяснили, что в условиях оккупации были вынуждены принять такое решение. 13 марта в 11:18 там предупредили, что с того момента телеканал никак не связан с контентом, транслируемым по телевидению. "Пока будем работать на нашей странице", – отметили журналисты. Очевидно, говорится о соцсетях.

О ситуации в Энергодаре

В начале марта россияне захватили Запорожскую АЭС – крупнейшую атомную электростанцию ​​в Европе. Она расположена именно в Энергодаре. Оккупанты сделали ядерный объект своей военной базой и не собираются его покидать. Как сообщают в СМИ, персоналу АЭС приходится работать под дулами автоматов.

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