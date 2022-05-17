Усложнили выход из оккупации: россияне выпускают мариупольцев только по пропускам

Российские захватчики делают все возможное, чтобы мариупольцы не могли выбраться из-под оккупации. Теперь для выезда из города необходимо иметь пропуск, который получить не так уж просто.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что оккупанты в городе ужесточили контрразведывательные мероприятия.

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Выехать из Мариуполя можно только при наличии пропуска

Теперь те, кто планируют покинуть Мариуполь, должны иметь с собой пропуск. Он позволяет уехать за пределы города. А самое сложное, что получить соответствующий документ можно только в одном месте.

Выдают пропуск для выезда из Мариуполя по адресу улица Трамвайная, 10.



Выехать из Мариуполя можно только при наличии пропуска / Скриншот карты

Петр Андрющенко добавил, что каждый день образуется очередь до 5 тысяч автомобилей. И она, конечно, двигается очень медленно. А сама выдача пропусков направлена на то, чтобы жители, если и имели возможность выбраться, вынуждены были ожидать еще дольше.

Горожане пытаются вырваться любыми путями, но созданные россиянами условия все больше и строже блокируют все процессы.

– подчеркивает Андрющенко.

С "Азовстали" начали эвакуацию раненых военнослужащих

16 мая началась процедура вывоза тяжелораненых украинских военнослужащих из комбината "Азовсталь". Уже известно, что 53 бойца отвезли в медицинское учреждение в Новоазовске, которое находится под российской оккупацией. Там им предоставят необходимую медицинскую помощь.

Владимир Зеленский рассказал о начале операции по спасению защитников Мариуполя. Об этом он сообщил в своем ночном обращении. Президент подчеркнул, что Украине герои нужны живыми, и что они в течение 82 дней мужественно исполняли свои обязанности.

В Генштабе ВСУ появилось схожее сообщение. Там отметили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу, которую перед ним поставили. Теперь же высшее командование приказало сохранить жизнь военнослужащим, которым удалось выжить, несмотря на ежедневные атаки оккупантов.

Следует отметить, что еще 211 защитников Мариуполя удалось эвакуировать с "Азовстали" через гуманитарный коридор. Их вывезли в Еленовку. Позже их должны обменять на российских военнопленных, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В то же время следует понимать, что на территории "Азовстали" все еще остаются украинские военные. В Украине уже работают над их спасением, ведь для нашего государства несомненно важен каждый.

Зеленский прокомментировал эвакуацию с "Азовстали": смотрите видео

В Генштабе отметили, что защитники Мариуполя выполнили чрезвычайно сложную, но нужную для Украины задачу. Они в течение 82 дней не позволили России на другие направления перекинуть около 20 тысяч своих военных.