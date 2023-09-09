Услышали "хлопок", а затем начался пожар: в Симферополе горит военная часть
В оккупированном Симферополе в субботу, 9 сентября, снова неспокойно. В городе ярко горит воинская часть.
Кадры пожара воинской части в Симферополе в сети публикуют местные паблики, пишет 24 Канал. В сообщениях говорится, что сначала был слышен "хлопок", после чего начался пожар.
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В Симферополе слышали звуки стрельбы
"Крымский ветер" сообщает, что в Симферополе в российской воинской части на улице Калинина сначала шел дым, после чего были слышны звуки стрельбы.
В Симферополе горит воинская часть: смотрите видео
Впоследствии так называемый "советник главы" оккупированного Крыма Олег Крючков прокомментировал пожар в воинской части в Симферополе. У оккупантов традиционно "все под контролем".
По словам Крючкова, в воинской части якобы произошло "обычное бытовое возгорание". По его словам, на месте работают два пожарных автомобиля. Также он сказал, что пожар якобы локализован.
В то же время так называемый "советник главы" оккупированного Крыма почему-то не назвал причину пожара в воинской части, так, будто это обыденная ситуация.
В районе Старого Крыма слышали мощные взрывы
- 9 сентября на юге оккупированного Крыма местные жители слышали 4 мощных взрыва. Взрывы раздавались в Старом Крыму.
- Сначала сообщалось о двух взрывах. Впоследствии прогремело еще два взрыва. Что стало причиной взрывов – оккупационные власти Крыма не объяснили.
- Стоит отметить, что около месяца назад на полигоне вблизи населенного пункта возник пожар, заставивший оккупантов объявить эвакуацию.
- Тогда на полигоне в оккупированном Старом Крыму происходила детонация боеприпасов врага.
- Добавим, что 8 сентября на севере Крыма в Армянске прогремел мощный взрыв в районе одноименной железнодорожной станции. Так называемая "власть" полуострова заявляет о якобы сбитии беспилотника.
- Впоследствии появилась информация, что вражеские силовики оцепили дом, на который мог упасть обломок беспилотника. При этом оккупанты традиционно заявляли о якобы успешной работе "ПеВеО".