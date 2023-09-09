Услышали "хлопок", а затем начался пожар: в Симферополе горит военная часть

В оккупированном Симферополе в субботу, 9 сентября, снова неспокойно. В городе ярко горит воинская часть.

Кадры пожара воинской части в Симферополе в сети публикуют местные паблики, пишет 24 Канал. В сообщениях говорится, что сначала был слышен "хлопок", после чего начался пожар.

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В Симферополе слышали звуки стрельбы

"Крымский ветер" сообщает, что в Симферополе в российской воинской части на улице Калинина сначала шел дым, после чего были слышны звуки стрельбы.

В Симферополе горит воинская часть: смотрите видео

Впоследствии так называемый "советник главы" оккупированного Крыма Олег Крючков прокомментировал пожар в воинской части в Симферополе. У оккупантов традиционно "все под контролем".

По словам Крючкова, в воинской части якобы произошло "обычное бытовое возгорание". По его словам, на месте работают два пожарных автомобиля. Также он сказал, что пожар якобы локализован.

В то же время так называемый "советник главы" оккупированного Крыма почему-то не назвал причину пожара в воинской части, так, будто это обыденная ситуация.

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