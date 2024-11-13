США имеют еще 9 миллиардов долларов на оружие Украине: реально ли получить их до прихода Трампа

Пентагон до сих пор не использовал все средства, которые были выделены для предоставления Украине вооружения и снаряжения. В США осталось еще более 9 миллиардов долларов на военную помощь Украине.

Как так получилось, что на счетах программ помощи Украине остались значительные средства, объяснил 24 Каналу военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Он оценил, успеет ли все же Пентагон отправить Украине оружия на более чем 9 миллиардов долларов до инаугурации Дональда Трампа.

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Администрация Байдена будет пытаться использовать все средства

Программы PDA и USAI действуют с 2022 года. Каждый год они получали новое финансирование. Последний раз это было в апреле, когда Украина таки получила пакеты помощи, которые были прописаны в бюджете США на 2024 финансовый год.

Пентагон до сих пор не использовал все средства, которые были выделены на текущий финансовый год, который уже закончился. Но проблема в том, что приход к власти Трампа создает риск прекращения любой помощи Украине,

– отметил Катков.

По его словам, администрация Джо Байдена попытается, как было объявлено, вложить все средства, которые остались на счетах для помощи Украине, до инаугурации нового президента США 20 января 2025 года.

Впрочем, объявленные Пентагоном цифры прямо говорят о том, что существует огромный вопрос относительно того, успеет ли Вашингтон реализовать все остатки на счетах.

Пентагон не может конвертировать деньги в оружие

По президентскому распоряжению о сокращении средств (PDA) доступны 7,1 миллиарда долларов. Из них 4,3 миллиарда долларов утверждены Конгрессом в апреле, а также 2,8 миллиарда долларов, которые стали доступными после бухгалтерских перерасчетов в Минобороны США.

Эти средства надо успеть использовать за два месяца. С апреля по ноябрь по этой программе Пентагон потратил примерно 4 миллиарда долларов.

Они должны максимально ускориться и изменить свои подходы к выделению Украине вооружения. Российских солдат невозможно убивать деньгами. Их необходимо конвертировать в оружие, а с этим у западного мира проблемы,

– сказал главный редактор Defense Express.

Проблема в том, что Пентагон просто не может конвертировать деньги в оружие. Сначала американцы должны восстановить свои запасы вооружения, которое передают Украине.

Американцы должны изменить подход

В то же время не надо забывать, что 2,2 миллиарда долларов еще же остаются по программе USAI, которая предусматривает заказ вооружения по долгосрочным контрактам. К примеру, что по USAI было объявлено в 2023 году, будет поступать в Украину в 2025.

Пентагон может подписать контракты на поставку в Украину вооружения на 2 миллиарда, но есть нюанс. Это оружие изготовят, придет время его передавать в Украину, но Трамп может поставить передачу на паузу. Есть огромные риски,

– отметил Катков.

Поэтому, пока Министерство обороны США не изменит свою позицию относительно того, что сначала Пентагон получает компенсацию за вооружение, которое планирует передать Украине, в виде нового оружия и только после этого может его отправить, то все указывает на то, что не успеют США передать Украине вооружение на оставшиеся 9 миллиардов.

"Возможно, американцы все же изменят подход и, например, смогут передавать то, что снимают с вооружения", – предположил главный редактор Defense Express.