Успех Chupa Chups несмотря на жуткие случаи: какое условие Сальвадор Дали мог поставить компании

Палочка для карамельки облегчила быт родителей во всем мире, а простого кондитера сделала богачом. Бренду Chupa Chups уже много лет, его история начинается еще с 1950-х годов.

Основатель компании Энрик Бернат – ребенок в третьем поколении выращенный кондитерами. Его отец и дед были кондитерскими мастерами. Он искал свою судьбу в послевоенной Испании. Эти поиски привели Энрика на Север страны, где он смог устроиться на конфетную фабрику Granja Asturias, которая изготавливала вкусности из яблочного варенья и других фруктов.

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Креативная предпринимательница, основательница и руководительница Royenko Marketing Agency Ольга Роенко рассказала, что, работая несколько лет, Энрик Бернат смог добавлять новые продукты и вкусы для продукции для того, чтобы фабрика могла производить больше товаров и лучше их продавать. Инновации, с которыми пришел Энрик, одобрительно восприняли не только инвесторы, но и потребители.

Маркетинговая стратегия Берната

Кроме того, сообразительный Бернат заказал исследование рынка. Соучредитель маркетингового агентства Storytell.ink и пекарни Ko Pasteis Андрей Фединишин пояснил, что соответствующее исследование привело ему интересные цифры относительно покрытия на рынке, относительно того, какие продукты имеют спрос.

Но самым интересным было то, что больше всего в этой нише покупателей было именно детей. Как ни странно, но это не было столь очевидно в то время. Тогда кондитеры обратили внимание на то, как именно дети лакомятся сладостями. Им было интересно смотреть, как карамель уменьшается. То есть, пока они наслаждались леденцом, вытаскивали его изо рта, соответственно, руки были липкие, их дети вытирали об одежду.

И что делает мамочка? Конечно, расстраивается! Во-первых, грязные руки в рот – кому нужны эти последствия! А во-вторых, грязная одежда. А мы помним, что это было еще до эры стиральных машин,

– сказала креативная предпринимательница Ольга Роенко.

Однако изобретательный Энрик сумел превратить проблему в возможность. Первым форматом было то, чтобы сделать леденец на вилке. Но это не было достаточно безопасной штукой, поэтому впоследствии это изменилось на деревянную палочку, а затем на ту, которая уже известна во всем мире, сказал Андрей Фединишин.



Энрик сумел превратить проблему в возможность / Фото El Mundo

"Мы, маркетологи, называем это инсайтом. Это какое-то наблюдение, открытие, которое внезапно становится очевидным. Это инсайт, что ребенок хочет время от времени вытащить изо рта конфету, а родители будут ругаться из-за грязных рук или одежду", – сказала руководитель Royenko Marketing Agency Ольга Роенко.

Назначение отверстия в палочке

Улучшенный леденец от Берната появился в 1958 году. Сверху палочки придумали специальное отверстие. Существуют различные объяснения о его назначении.

Аккаунт-директор в VTMN Agency Орест Загорский отметил, что официальное объяснение, которое используют – в случае если ребенок облизывал леденец и ненароком проглотил эту палочку – мог дышать. Чтобы было пространство-дырка и ребенок мог дышать пока приедет скорая или окажут ему нужную помощь.

А вторая версия связана с технологией производства. Когда палочку втыкают в горячую карамельку, то нужна дырка, чтобы карамелька, застывая, лучше зацепилась к палочке и не слетала с нее. Однако даже такая конструкция палочки не ограждает от инцидентов.



Улучшенный леденец появился в 1958 году / Фото wikipedia.org

Жуткие случаи, связанные с Chupa Chups

Во всем мире фиксируют случаи, когда здоровье или даже жизнь детей из-за Chupa Chups оказывается под угрозой. Например, в 2015 году 3-летнего малыша из Новой Зеландии едва спасли после того, как круглая конфета сорвалась с палочки и застряла в его горле.

Американец Бретт Коул призвал запретить Chupa Chups после того, как его 5-летний сын тоже едва не подавился этим леденцом. Случайно проглотил конфету вместе с палочкой и 3-летний малыш из Украины в 2019 году. Инородное тело врачи доставали 1,5 часа под общим наркозом.

Кстати, сперва владельцы фабрики не посчитали нужным добавлять к конфетам палочку, как это предложил Бернат. Поэтому мужчина заявил, что увольняется.

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"Но под руководством и благодаря Энрику фабрика разрослась, стала популярной, она построила дополнительные производственные свои мощности. Конечно, владельцы не захотели терять такого крутого человека. Кроме согласия на производство нового продукта, они дали ему и свои акции", – пояснила Ольга Роенко.

Лафхаки от Берната, которые используют до сих пор

Еще один лайфхак от Берната – разместить продукцию не только на стеллажах в торговых залах, но и вблизи кассы. В пределах доступности рук юных покупателей. Спорить с малышом, увидевшим на кассе аппетитную конфету в цветной обертке – дело малоперспективное.

Так что это сыграло на руку продавцам Chupa Chups. Идею Берната до сих пор активно используют в супермаркетах, расставляя различные товары в ярких обертках возле касс. Пока родители ждут в очереди, чтобы заплатить, дети подбрасывают продукцию в корзину и увеличивают чек.



Бернат сократил ассортимент товаров / Фото ABC

Для большей аттракции конфеты на палочке располагали на специальных красных стойках. Также лакомство продавали в ведерках. В 1958 году Бернат перенял управление кондитерской компанией и ввел ряд изменений. Он сократил ассортимент товаров, который ранее насчитывал примерно 200 наименований, и оставил лишь леденец на палочке. В начале существовало лишь 7 вкусов этой карамельки:

клубника;

лимон;

мята;

апельсин;

шоколад;

кофе со сливками;

клубника со сливками.

Сегодня же гурманам доступны более 100 вкусов Chupa Chups. Сперва Энрик придумал для изобретенной им вкусняшки другое название. Он был фанатом футбола, это была "Барселона". Поэтому назвал эти конфеты "Гол", из-за формы мячика. И даже сама обертка тогда напоминала мяч. Но это не прижилось.

Тогда кондитер обратился в рекламное агентство, чтобы ему помогли найти более эффектное название. Остановились на варианте Chups. Уже потом возник Chupa Chups, то есть "облизывай лизуна", если перевести с испанского языка.

Создание логотипа для Chupa Chups

Так и "приклеилась" к карамельке на палочке современное название. Бернат понимал: чтобы повысить продажи, нужно разработать еще и эффектный логотип. Энрику повезло, его другом был художник Сальвадор Дали. Поэтому в 1969 году предприниматель обратился за помощью к легендарному художнику.

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"По легенде, это заняло не больше, чем час. Он взял идеальную форму ромашки, круто вписал в нее шрифт Chupa Chups. Его вдохновил на цвета флаг Испании", – рассказал соучредитель маркетингового агентства Storytell.ink и пекарни Ko Pasteis Андрей Фединишин.

До сих пор соответствующий логотип почти не претерпел изменений, что является большой редкостью в истории брендов. По словам Ольги Роенко, руководительницы Royenko Marketing Agency, новация была в том, чтобы разместить логотип непосредственно на шапке конфеты. Не сбоку, как это было раньше, а непосредственно сверху. Поэтому с любого ракурса логотип не искажался. Удачным оказалось и сочетание красного и желтого цветов на обертке.

Слухи вокруг Chupa Chups и Сальвадора Дали

Сальвадор Дали имел среди коллег-художников прозвище Avida Dollars, то есть "падкий на деньги". История с Chupa Chups, вероятно, стала лишь подтверждением этого.

"Интересно, что когда его спросили: "Сальвадор, вы такой выдающийся человек, почему же вы взялись за разработку логотипа? Он совершенно спокойно сказал: "За деньги". На самом деле это не дело искусства. Это дело дизайн-мышления. И понимание, как читатель контактирует с твоим продуктом", – отметила Ольга Роенко.



Сальвадор Дали имел среди коллег прозвище Avida Dollars / Фото AP

Вокруг эксцентричного художника и леденцов Chupa Chups ходит много слухов. Например, якобы Дали поставил условие: при любой необходимости ему в любую точку мира должны доставить пакет с этими конфетами.

"Нигде это не подтверждено. Но говорят, что его очень часто видели, когда он подходил к детским площадкам, сосал леденец несколько раз и выбрасывал. У него была такая очень интересная манера обращения с брендом, который он разработал", – сказал соучредитель маркетингового агентства Storytell.ink Андрей Фединишин.

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Сладкий вкус, яркая обертка и удобство в потреблении образовали взрывную смесь. На конфеты Берната "упало цунами" популярности. За день продавали около 200 тысяч Chupa Chups. И это при том, что Бернат позиционировал свои конфеты как дорогой продукт.