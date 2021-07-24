Засновник компанії Енрік Бернат – дитина в третьому поколінні вирощена кондитерами. Його батько та дід були кондитерськими майстрами. Він шукав своєї долі в післявоєнній Іспанії. Ці пошуки привели Енріка на Північ країни, де він зміг влаштуватися на цукеркову фабрику Granja Asturias, яка виготовляла смаколики із варення яблук та інших фруктів.

До теми Королі скандальної реклами та бургерів: як Burger King ледь не отримав зірку Michelin

Креативна підприємниця, засновниця і керівниця Royenko Marketing Agency Ольга Роєнко розповіла, що працюючи кілька років, Енрік Бернат зміг додавати нові продукти та смаки для продукції для того, щоб фабрика могла виробляти більше товарів і краще їх продавати. Інновації, з якими прийшов Енрік, схвально сприйняли не лише інвестори, а й споживачами.

Маркетингова стратегія Берната

Окрім того, кмітливий Бернат замовив дослідження ринку. Співзасновник маркетингової агенції Storytell.ink та пекарні Ko Pasteis Андрій Фединишин пояснив, що відповідне дослідження привело йому цікаві цифри щодо покриття на ринку, стосовно того, які продукти мають попит.

Але найцікавішим було те, що найбільше в цій ніші покупців було саме дітей. Як не дивно, але це не було настільки очевидно в той час. Тоді кондитери звернули увагу на те, як саме діти ласують солодощами. Їм було цікаво дивитися, як карамель зменшується. Тобто, поки вони насолоджувались льодяником, витягували його з рота, відповідно, руки були липкі, їх діти витирали в одяг.

І що робить матуся? Звичайно, засмучується! По-перше, брудні руки до рота – кому потрібні ці наслідки! А по-друге, брудний одяг. А ми пам'ятаємо, що це було ще до ери пральних машин,

– сказала креативна підприємниця Ольга Роєнко.

Однак винахідливий Енрік зумів перетворити проблему на можливість. Першим форматом було те, щоб зробити льодяник на вилці. Але це не було доволі безпечною штукою, тому згодом це змінилося на дерев'яну паличку, а згодом на ту, яка вже відома у всьому світі, сказав Андрій Фединишин.



Енрік зумів перетворити проблему на можливість / Фото El Mundo

"Ми, маркетологи, називаємо це інсайтом. Це якесь спостереження, відкриття, яке раптово стає очевидним. Це інсайт, що дитина хоче час від часу витягнути з рота цукерку, а батьки будуть сваритися через брудні руки чи одяг", – сказала керівниця Royenko Marketing Agency Ольга Роєнко.

Призначення отвору в паличці

Покращений льодяник від Берната з'явився у 1958 році. Зверху палички придумали спеціальний отвір. Існують різні пояснення про його призначення.

Акаунт-директор у VTMN Agency Орест Загорський зазначив, що офіційне пояснення, яке використовують – у випадку якщо дитина облизувала цукерку і ненароком ковтнула цю паличку – могла дихати. Щоб був простір-дірка й дитина могла дихати поки приїде швидка чи нададуть їй потрібну допомогу.

А друга версія пов'язана з технологією виробництва. Коли паличку втикають в гарячу карамельку, то потрібна дірка, щоб карамелька, застигаючи, краще зачепилася до палички і не злітала з неї. Однак навіть така конструкція палички не убезпечує від інцидентів.



Покращений льодяник з'явився у 1958 році / Фото wikipedia.org

Моторошні випадки, пов'язані з Chupa Chups

В усьому світі фіксують випадки, коли здоров'я чи навіть життя дітей через Chupa Chups опиняється під загрозою. Наприклад, у 2015 році 3-річного малюка із Нової Зеландії ледь врятували після того, як кругла цукерка зірвалася з палички і застрягла йому в горлі.

Американець Бретт Коул закликав заборонити Chupa Chups після того, як його 5-річний син теж ледь не вдавився цим льодяником. Випадково проковтнув цукерку разом із паличкою і 3-річний малюк з України у 2019 роцы. Стороннє тіло лікарі діставали 1,5 години під загальним наркозом.

До речі, спершу власники фабрики не вважали за потрібне додавати до цукерок паличку, як це запропонував Бернат. Тож чоловік заявив, що звільняється.

Цікаво Смак дитинства: фото солодощів, від яких у всіх з'явиться ностальгія

"Але під керівництвом і завдяки Енріку фабрика розрослася, стала популярною, вона побудувала додаткові виробничі свої потужності. Звичайно, власники не захотіли втрачати таку круту людину. Окрім згоди на виробництво нового продукту, вони дали йому й свої акції", – пояснила Ольга Роєнко.

Лафхаки від Берната, які використовують досі

Ще один лайфхак від Берната – розмістити продукцію не лише на стелажах в торгових залах, а й поблизу каси. В межах доступності рук юних покупців. Сперечатися із малюком, який побачив на касі апетитну цукерку в кольоровій обгортці – справа малоперспективна.

Тож це зіграло на руку продавцям Chupa Chups. Ідею Берната досі активно використовують у супермаркетах, розставляючи різні товари в яскравих обгортках біля кас. Поки батьки чекають в черзі, щоб заплатити, діти докидають продукцію в кошик і збільшують чек.



Бернат скоротив асортимент товарів / Фото ABC

Для більшої атракції цукерки на паличці розташовували на спеціальних червоних стійках. Також ласощі продавали у відерцях. У 1958 році Бернат перейняв управління кондитерською компанією і запровадив низку змін. Він скоротив асортимент товарів, який раніше налічував приблизно 200 найменувань, і залишив лише льодяник на паличці. На початку існувало лише 7 смаків цієї карамельки:

полуниця;

лимон;

м'ята;

апельсин;

шоколад;

кава з вершками;

полуниця з вершками.

Сьогодні ж гурманам доступні понад 100 смаків Chupa Chups. Спершу Енрік придумав для винайденого ним смаколика іншу назву. Він був фанатом футболу, це була "Барселона". Тож назвав ці цукерки "Гол", через форму м'ячика. І навіть сама обгортка тоді нагадувала м'яч. Але це не прижилося.

Тоді кондитер звернувся до рекламної агенції, щоб йому допомогли знайти ефектнішу назву. Зупинилися на варіанті Chups. Вже потім виник Chupa Chups, тобто "облизуй лизунця", якщо перекласти з іспанської мови.

Створення логотипу для Chupa Chups

Так і "приклеїлася" до карамельки на паличці сучасна назва. Бернат розумів: аби підвищити продажі, потрібно розробити ще й ефектний логотип. Енріку поталанило, його другом був художник Сальвадор Далі. Тож у 1969 році підприємець звернувся по допомогу до легендарного художника.

Актуально Творець логотипу Chupa Chups та химерних картин: найцікавіше про легендарного Сальвадора Далі

"За легендою, це зайняло не більше, ніж годину. Він взяв ідеальну форму ромашки, круто вписав в неї шрифт Chupa Chups. Його надихнув на кольори прапор Іспанії", – розповів співзасновник маркетингової агенції Storytell.ink та пекарні Ko Pasteis Андрій Фединишин.

Досі відповідний логотип майже не зазнав змін, що є великою рідкістю в історії брендів. За словами Ольги Роєнко, керівниці Royenko Marketing Agency, новація була в тому, щоб розмістити логотип безпосередньо на шапці цукерки. Не збоку, як це було раніше, а безпосередньо зверху. Тому з будь-якого ракурсу логотип не паплюжився. Вдалим виявилося і поєднання червоного та жовтого кольорів на обгортці.

Чутки довкола Chupa Chups та Сальвадора Далі

Сальвадор Далі мав серед колег-митців прізвисько Avida Dollars, тобто "ласий до грошей". Історія з Chupa Chups, ймовірно, стала лише підтвердженням цього.

"Цікаво, що коли його запитали: "Сальвадоре, ви така видатна людина, чому ж ви взялися за розробку логотипа? Він абсолютно спокійно сказав: "За гроші". Насправді це не справа мистецтва. Це справа дизайн-мислення. І розуміння, як читач контактує з твоїм продуктом", – зазначила Ольга Роєнко.



Сальвадор Далі мав серед колег прізвисько Avida Dollars / Фото AP

Довкола ексцентричного митця і льодяників Chupa Chups існує багато чуток. Наприклад, нібито Далі поставив умову: за будь-якої потреби йому в будь-яку точку світу мають доставити пакунок з цими цукерками.

"Ніде це не підтверджено. Але кажуть, що його дуже часто бачили, коли він підходив до дитячих майданчиків, смоктав льодяник кілька раз і викидував. В нього була така дуже цікава манера поводження з брендом, який він розробив", – сказав співзасновник маркетингової агенції Storytell.ink Андрій Фединишин.

Зверніть увагу Солодкі мільярдери: 5 королів кондитерського світу

Солодкий смак, яскрава обгортка та зручність у споживанні утворили вибухову суміш. На цукерки Берната "впало цунамі" популярності. За день продавали близько 200 тисяч Chupa Chups. І це при тому, що Бернат позиціював свої цукерки як дорогий продукт.