Успех Путина сомнителен, – исследователь о теме "Северного потока-2" в разговоре с Байденом
Источник:24 канал
Тему "Северного потока-2" могут обсуждать во время телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена. Однако сомнительно, что глава Кремля будет иметь успех.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, тема российского газопровода все же будет доступна во время звонка.
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Краев: Тему "Северного потока-2" будут поднимать
По мнению Краева, глава Кремля открыто не поднимает энергетические вопросы последние несколько переговоров. Президент страны-агрессора даже готов говорить о ядерной сделке с Ираном, но не поднимать вопрос энергетики.
Вопрос "Северного потока-2" так или иначе будут поднимать, но сможет ли Путин развить успех пока сомнительно,
– подчеркнул он.
Эксперт отметил, что вопрос российского газопровода не озвучивают, но понятно, что он там есть. У россиян уже есть обеспокоенность, действительно ли "Северный поток-2" готов.
Есть согласование банковской части дела и страхование этого проекта. Россияне на самом деле понимают, что европейские бюрократические процедуры пока играют против них.
Исследователь предположил тему газопровода России во время разговора Путина и Байдена: смотрите видео
"Северный поток-2": последние новости
- Первую нитку российского газопровода наполнили техническим газом 18 октября 2021 года. Однако трубопровод не осуществил все необходимые процедуры. Вторую нить начали наполнять 17 декабря, а завершили 29 декабря.
- Сертификацию "Северного потока-2" вероятнее всего не утвердят в начале 2022 года. Такое заявление сделал немецкий регулятор – Федеральное сетевое агентство. Однако Москва все еще надеется на успех процедуры.
- Также немецкий вице-канцлер поддержал решение не вмешиваться в утверждение "Северного потока-2". Однако он не возразил, что проект могут остановить в случае агрессии Кремля.