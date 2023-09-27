Есть продвижение на Донетчине и другие замыслы: Зеленский заинтриговал заявлением

ВСУ продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Президент Зеленский сообщил об успехе Украины на Востоке.

Глава государства сделал заявление о ситуации на фронте. В частности, Зеленский подчеркнул, что Украина продвигается вперед на Донецком направлении.

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Замыслы, которые реализуются

По итогам очередной Ставки Зеленский сообщил об успехах ВСУ на фронте.

Получил отчеты по ситуации на фронте, поставкам техники и боеприпасов, данным разведки. Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие замыслы, которые реализуются,

– подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, он рассмотрел отчет об обстрелах Херсонщины, куда враг сбросил двадцать шесть КАБов за последние сутки.

Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор,

– отметил президент.

Есть прогресс в обнаружении предателей. Зеленский рассказал, что СБУ разоблачила наводчиков, корректировавших ночной удар по Киеву неделю назад.

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