Хотят войти в доверие к Путину, – политолог о массовом создании ПИК в России
В настоящее время в России начинают массово создавать частные военные компании. Всем хочется повторить успех главы "Вагнера" Евгения Пригожина.
ЧВК – это очень недешевое удовольствие. Как бы мы ни относились к вагнеровцам, это самые боеспособные части российской армии. На них выделяют средства, у них лучше амуниция, у них лучшее оружие. Об этом 24 Канала политолог Алексей Кошель.
К теме Фрайкоры, дивизия СС и "мясные атаки": где в истории искать реальный прототип ПВК "Вагнера"
"Только в последние месяцы, когда начался конфликт Пригожина с российским военным командованием, начались серьезные проблемы с боеприпасами. Но раньше все работало достаточно четко, потому что вливаются сумасшедшие средства", – заметил политолог.
Кошель о тренде на ПВК в России: смотрите видео
Хотят войти в доверие к Путину, чтобы воровать деньги
Активное создание ЧВК в России объясняется очень просто – это возможность показать свою преданность российскому президенту.
У них сильно обезображена и неестественная управленческая система, которая действует в ручном режиме. Это дикарский формат раннего средневековья, когда ключевое лицо в стране решает любой вопрос – жизнь, смерть, прибыль, заключение,
– констатировал Кошель.
В последние годы Владимир Путин настолько закрылся, что он доверяет очень ограниченному числу людей. Его неофициальная жена Алина Кабаева руководит огромным медиахолдингом, в который входит газета "Известия". Племянницу диктатора назначили руководителем крупного государственного фонда. Он доверяет либо семье, либо старым друзьям, таким как Юрий Ковальчук и Николай Патрушев, в списке – считанные лица.
Или войти в доверие можно через ЧВК. Ты ее основываешь, ищешь деньги, воюешь, показываешь, что готов отдать жизнь за президента,
– объяснил политолог.
Это позволяет либо войти в доверие к Путину, либо хотя бы приблизиться, либо хотя бы иметь возможность общаться. Таким образом можно получить желаемый результат – доступ к государственным ресурсам.
"Другими словами – это возможность воровать, иметь государственные заказы, заработать огромные деньги в очень короткий промежуток времени", – утверждает Алексей Кошель.
То есть повторить то, что сделал Пригожин, начинавший с нескольких ресторанов в Санкт-Петербурге, автоматически там была проституция, а также определенные услуги для ФСБ и, в частности, Путина. Впоследствии он превратился в очень состоятельного человека. Вполне возможно, что в настоящее время он входит в 50 или 100 самых богатых людей России.
Что будет с ППК "Вагнера"
- Россия теряет на фронте тысячи вагнеровцев. Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что вражеская армия потеряла значительное количество живой силы в районе Бахмута.
- По мнению составителей отчета, это еще больше будет сдерживать наступательные операции в районе Бахмута, а также на более широком театре боевых действий, и значительные потери "Вагнера", вероятно, будут угрожать его способности сохранить свою влиятельную роль среди воюющих в Украине российских сил.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что вагнеровцы уже не могут самостоятельно наступать в районе Бахмута. Так, ППК "Вагнер" теперь вынужден просить у российской армии о поддержке авиации и артиллерии.