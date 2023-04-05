Хотят войти в доверие к Путину, – политолог о массовом создании ПИК в России

В настоящее время в России начинают массово создавать частные военные компании. Всем хочется повторить успех главы "Вагнера" Евгения Пригожина.

ЧВК – это очень недешевое удовольствие. Как бы мы ни относились к вагнеровцам, это самые боеспособные части российской армии. На них выделяют средства, у них лучше амуниция, у них лучшее оружие. Об этом 24 Канала политолог Алексей Кошель.

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"Только в последние месяцы, когда начался конфликт Пригожина с российским военным командованием, начались серьезные проблемы с боеприпасами. Но раньше все работало достаточно четко, потому что вливаются сумасшедшие средства", – заметил политолог.

Кошель о тренде на ПВК в России: смотрите видео

Хотят войти в доверие к Путину, чтобы воровать деньги

Активное создание ЧВК в России объясняется очень просто – это возможность показать свою преданность российскому президенту.

У них сильно обезображена и неестественная управленческая система, которая действует в ручном режиме. Это дикарский формат раннего средневековья, когда ключевое лицо в стране решает любой вопрос – жизнь, смерть, прибыль, заключение,

– констатировал Кошель.

В последние годы Владимир Путин настолько закрылся, что он доверяет очень ограниченному числу людей. Его неофициальная жена Алина Кабаева руководит огромным медиахолдингом, в который входит газета "Известия". Племянницу диктатора назначили руководителем крупного государственного фонда. Он доверяет либо семье, либо старым друзьям, таким как Юрий Ковальчук и Николай Патрушев, в списке – считанные лица.

Или войти в доверие можно через ЧВК. Ты ее основываешь, ищешь деньги, воюешь, показываешь, что готов отдать жизнь за президента,

– объяснил политолог.

Это позволяет либо войти в доверие к Путину, либо хотя бы приблизиться, либо хотя бы иметь возможность общаться. Таким образом можно получить желаемый результат – доступ к государственным ресурсам.

"Другими словами – это возможность воровать, иметь государственные заказы, заработать огромные деньги в очень короткий промежуток времени", – утверждает Алексей Кошель.

То есть повторить то, что сделал Пригожин, начинавший с нескольких ресторанов в Санкт-Петербурге, автоматически там была проституция, а также определенные услуги для ФСБ и, в частности, Путина. Впоследствии он превратился в очень состоятельного человека. Вполне возможно, что в настоящее время он входит в 50 или 100 самых богатых людей России.

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