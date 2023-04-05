ПВК – це дуже недешеве задоволення. Як би ми не ставилися до вагнерівців, це найбільш боєздатні частини російської армії. На них виділяють кошти, у них краща амуніція, у них краща зброя. Про це 24 Каналу політолог Олексій Кошель.

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"Лише останніми місяцями, коли почався конфлікт Пригожина з російським військовим командуванням, почалися серйозні проблеми з боєприпасами. Але раніше усе працювало достатньо чітко, тому що вливаються шалені кошти", – зауважив політолог.

Кошель про тренд на ПВК у Росії: дивіться відео

Хочуть увійти в довіру до Путіна, щоб красти гроші

Активне створення ПВК у Росії пояснюється дуже просто – це можливість показати свою відданість російському президенту.

У них дуже спотворена й неприродна управлінська система, яка діє в ручному режимі. Це дикунський формат раннього середньовіччя, коли ключова особа в країні вирішує будь-яке питання – життя, смерті, прибутків, ув'язнень,

– констатував Кошель.

Останніми роками Владімір Путін настільки закрився, що він довіряє дуже обмеженій кількості людей. Його неофіційна дружина Аліна Кабаєва керує величезним медіахолдингом, куди входить газета "Ізвєстія". Племінницю диктатора призначили керівницею великого державного фонду. Він довіряє або сім'ї, або старим друзям, таким як Юрій Ковальчук та Ніколай Патрушев, у списку – лічені особи.

Або ж увійти в довіру можна через ПВК. Ти її засновуєш, шукаєш гроші, воюєш, показуєш, що готовий віддати життя за президента,

– пояснив політолог.

Це дозволяє або увійти в довіру до Путіна, або хоча б наблизитися, або хоча б мати можливість спілкуватися. Таким чином можна отримати бажаний результат – доступ до державних ресурсів.

"Іншими словами – це можливість красти, мати державні замовлення, заробити величезні гроші у дуже короткий проміжок часу", – стверджує Олексій Кошель.

Тобто повторити те, що зробив Пригожин, який починав з декількох ресторанів у Санкт-Петербурзі, автоматично там була проституція, а також певні послуги для ФСБ й, зокрема Путіна. Згодом він перетворився на дуже заможну людину. Цілком можливо, що зараз він входить у 50 або 100 найбагатших людей Росії.

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