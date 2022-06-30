Потемкино – под контролем ВСУ: бойцы отбили вражеские контратаки и добыли "Тигра"

Украинские военные отбили контратаку оккупантов на Юге. Благодаря успеху ВСУ Потемкино под контролем Украины. Кроме того, защитники "наградили" себя российским "Тигром".

Успешное наступление на врага в Херсонской области организовали военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады. Об этом стало известно 30 июня.

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Уничтожили вражескую технику и добыли "Тигра"

Село Потемкино Херсонской области под контролем ВСУ. Военнослужащие 60 ОПБр провели успешное наступление, в ходе которого отразили несколько контратак врага,

– говорится в сообщении.

Украинские военные уничтожили русские БМП и танки. Также добыли ББМ "Тигр". Защитники рассказывают, что местное население Потемкино вздохнуло с облегчением.

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С уверенностью в глазах и со сдержанными ухмылками на устах наши ребята обещают держать темп. 60-я отдельная пехотная бригада,

– пишут на странице ВСУ.

Общие потери врага по состоянию на 30 июня

личного состава – 35 600 человек,

танков – 1 573 единицы,

боевых бронированных машин – 3 726 единиц,

артиллерийских систем – 790 единиц,

реактивных систем залпового огня – 264 единицы,

средств ПВО – 104 единицы,

самолетов – 217 единиц,

вертолетов – 185 единиц,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 641 единица,

крылатых ракет – 143 единицы,

кораблей/катеров – 14 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 602 единицы,

специальной техники – 61 единица.

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