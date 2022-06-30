Потемкино – под контролем ВСУ: бойцы отбили вражеские контратаки и добыли "Тигра"
Источник:ВСУ
Украинские военные отбили контратаку оккупантов на Юге. Благодаря успеху ВСУ Потемкино под контролем Украины. Кроме того, защитники "наградили" себя российским "Тигром".
Успешное наступление на врага в Херсонской области организовали военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады. Об этом стало известно 30 июня.
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Уничтожили вражескую технику и добыли "Тигра"
Село Потемкино Херсонской области под контролем ВСУ. Военнослужащие 60 ОПБр провели успешное наступление, в ходе которого отразили несколько контратак врага,
– говорится в сообщении.
Украинские военные уничтожили русские БМП и танки. Также добыли ББМ "Тигр". Защитники рассказывают, что местное население Потемкино вздохнуло с облегчением.
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С уверенностью в глазах и со сдержанными ухмылками на устах наши ребята обещают держать темп. 60-я отдельная пехотная бригада,
– пишут на странице ВСУ.
Общие потери врага по состоянию на 30 июня
- личного состава – 35 600 человек,
- танков – 1 573 единицы,
- боевых бронированных машин – 3 726 единиц,
- артиллерийских систем – 790 единиц,
- реактивных систем залпового огня – 264 единицы,
- средств ПВО – 104 единицы,
- самолетов – 217 единиц,
- вертолетов – 185 единиц,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 641 единица,
- крылатых ракет – 143 единицы,
- кораблей/катеров – 14 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 602 единицы,
- специальной техники – 61 единица.
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