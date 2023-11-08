На Крымском направлении имеем безумные успехи, – Данилов

Украинские бойцы шаг за шагом освобождают оккупированные россиянами территории. В течение 20 месяцев полномасштабной войны Вооруженные Силы не раз поражали мир фантастическими достижениями. Украина обязательно победит агрессора, но нам нужно набраться терпения.

Об этом в эфире телемарафона сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает 24 Канал. Он заметил, что россияне проигрывают войну, ведь они не имеют такой воли и ловкости как украинцы.

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Делаем все для победы

Россияне аннексировали Крымский полуостров еще в 2014 году. Сегодня украинские военные прилагают титанические усилия, чтобы над нашим Крымом снова взвился сине-желтый флаг.

Имейте в виду, что на сегодняшний день мы имеем безумные успехи на Крымском направлении. Мы постоянно обращаем внимание на то, что касается суши, однако то, что касается уничтожения России и вражеских активов на территории Крыма и уничтожения черноморского флота – это огромные достижения Украины,

– отметил секретарь СНБО.

Чуть ли не каждый день благодаря ВСУ на оккупированном полуострове происходят разные "инциденты". В Крыму работает "певео", взрывы в Севастополе, движение по Крымскому мосту перекрыто, снова дымовой занавес вокруг моста – это лишь часть событий, приближающих деоккупацию Крымского полуострова.

Как подчеркнул Данилов, никогда не было такого, чтобы страна, не имеющая своих Военно-морских сил в том виде, который очень хотела бы иметь, уничтожила подводную лодку. Это первый случай в истории. Вооруженные Силы добились огромного успеха, уничтожив носитель ракет "Калибр".

Я думаю, что это не последние приятные новости. Я очень хотел бы, чтобы война в 2024 году закончилась. Мы будем для этого делать все необходимое, но надо быть откровенными и сказать, что не все от нас зависит. Многое, но не все. Очень многое зависит от партнеров,

– рассказал секретарь СНБО.

Однако, к сожалению, есть партнеры, которые сомневаются, предоставлять ли определенные виды оружия, потому что боятся раздражать президента страны-террориста Владимира Путина.

"Вы эту мерзость ничем уже раздражать не можете. Он (Путин – 24 Канал) больной на голову. И делать дальновидные выводы или дипломатические реверансы по России это пустая трата времени. Нам нужна победа и она обязательно будет", – добавил Данилов.

Россиянам все чаще прилетает в Крым