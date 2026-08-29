У Зеленского сделали оптимистичное заявление о фронте

На фронте темпы продвижения российских войск постепенно снижаются. В то же время украинские военные продолжают вести активную оборону.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса в ходе беседы с журналистами.

Какова ситуация на фронте?

По словам Палисы, протяженность активной линии боевого столкновения остается около 1200 километров.

В то же время он отметил, что на отдельных направлениях ситуация дает основания для осторожного оптимизма.

Генерал уточнил, что украинские военные продолжают активные действия на отдельных участках фронта. В частности, после недавнего визита президента в подразделения на Александровском направлении были согласованы дальнейшие шаги.

Отдельно Палиса рассказал о планах россиян создать "буферную зону" на севере Украины. По замыслу врага, она должна охватить Харьковскую и Сумскую области, а также часть Черниговской области и простираться на глубину 20 километров с возможностью дальнейшего расширения.

По словам Палисы, расширение этой "буферной зоны" связано прежде всего с развитием беспилотников.

Также он прокомментировал российские притязания на весь Донбасс. Палиса напомнил, что Кремль требует от своих военных выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей до 31 декабря этого года. Военное руководство, в свою очередь, просит отсрочить этот срок до 31 марта.