Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час спілкування з журналістами.

Яка ситуація на фронті?

За словами Паліси, протяжність активної лінії бойового зіткнення залишається близько 1200 кілометрів.

Водночас він зазначив, що на окремих напрямках ситуація дає підстави для обережного оптимізму.

Генерал уточнив, що українські військові продовжують активні дії на окремих ділянках фронту. Зокрема, після нещодавнього візиту президента до підрозділів на Олександрівському напрямку були узгоджені подальші кроки.

Окремо Паліса розповів про плани росіян створити "буферну зону" на півночі України. За задумом ворога, вона має охопити Харківську та Сумську області, а також частину Чернігівської області і простягатися на глибину 20 кілометрів із можливістю подальшого розширення.

За словами Паліси, збільшення цієї "буферної зони" пов'язана насамперед із розвитком безпілотників.

Також він прокометував російські зазіхання на увесь Донбас. Паліса нагадав, що Кремль вимагає від своїх військових вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, до 31 грудня цього року. Військове керівництво натомість просить відстрочити цей термін до 31 березня.