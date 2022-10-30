У россиян мало шансов в контрбатарейной борьбе: артиллерия ВСУ имеет серьезные успехи

ВСУ продолжают контрнаступательные действия, деоккупируя новые территории. На отдельных участках фронта у Украины есть преимущество в артиллерии, поэтому у россиян мало шансов в контрбатарейной борьбе.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный. Он подчеркнул, что российские захватчики пока ничего не могут противопоставить оружию, которое Украина получает от Запада.

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Нарожный отметил, что призванные в российскую армию в рамках так называемой частичной мобилизации принципиально изменить ситуацию на фронте не могут. Ведь в большинстве своем это неподготовленная пехота, а россиянам нужны очень грамотные узкие специалисты и техника – артиллерия, самолеты, танки.

Вместо этого, заметил он, оккупанты огромными темпами теряют и технику, и узких специалистов. То есть уже сейчас можно говорить о снарядном и артиллерийском голоде у врага. На поле боя есть паритет в артиллерии, а на определенных участках фронта ВСУ даже превосходят врага. Оккупанты же имеют такое преимущество только на отдельных участках.

У нас была тяжелая ситуация в мае – июне. И наш перелом произошел в конце июня – начале июля, прежде всего благодаря HIMARS – дальнобойной, высокоточной артиллерии, которая начала уничтожать склады боеприпасов, топлива, командные пункты,

– подчеркнул Нарожный.

По словам военного эксперта, вероятнее всего, что у россиян таких возможностей нет. Все, что они могут – это осуществлять низкоточные террористические атаки, в частности, с помощью дронов, ведь для уничтожения военных целей такое оружие не подходит.

Он подчеркнул, что не может представить, какими средствами оккупанты способны сейчас переломить ход войны, учитывая, что Украину поддерживают союзники, предоставляя нам вооружение. Российские захватчики ничего не могут противопоставить этому оружию.

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"В контрбатарейной борьбе у россиян мало шансов"

Нарожный отметил, что артиллерийская борьба более выгодна Украине. Наши военные, в частности, за один раз уничтожили несколько вражеских установок "Мста-С".

Батарея поехала, и вся она была полностью уничтожена, никто назад не вернулся. То есть, погибли все артиллеристы. С точки зрения морали – это очень серьезный удар,

– отметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что воюющие люди понимают, что могут погибнуть, но все же надеются на то, что вернутся домой живыми. Когда же погибли два огневых взвода – это морально бьет по оккупантам.

Это означает, что в формате контрбатарейной борьбы у россиян шансов очень мало,

– подчеркнул Нарожный.

Он добавил, что вся контрбатарейная борьба ведется на очень больших расстояниях, то есть более 30 км. Наши артиллеристы стреляют, находясь в относительной безопасности. Россияне могут их достать только другими средствами огневого поражения, например, самолетами или "Калибрами".

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