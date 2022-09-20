Успехи ВСУ в наступлении подрывают боевой дух подразделений считавшихся элитными в рф– ISW

Украинские военные не только ежедневно наносят колоссальные потери врагу на поле боя. Они также уничтожают моральный дух оккупантов.

На моральный дух оккупантов оказало большое влияние успешное контрнаступление Вооруженных Сил Украины на Харьковщине. В "депрессию" впали даже элитные подразделения государства-агрессора.

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Подразделения, которые должны были стать ключевыми в войне, пишут вопиющие доклады

Независимое белорусское СМИ опубликовало документы, оставленные российскими солдатами из части 31135 1-го мотострелкового полка 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, когда те массово бежали из Изюма. Документы датированы 30 августа, то есть еще до начала контрнаступления ВСУ, как утверждают аналитики Института американского изучения войны.

В этих записках россияне просят командиров уволить их со службы из-за постоянной физической и моральной усталости.

В то же время украинская разведка установила, что 90% личного состава 1-го мотострелкового полка написали вопиющие доклады о боевом состоянии еще 23 мая этого года. В ISW отметили, что 2-я гвардейская мотострелковая дивизия – одна из трех дивизий 1-й гвардейской танковой армии, которая до 24 февраля считалась главной механизированной силой россии. Именно она должна стать ключевой силой государства-агрессора в войне.

Перехваченные письма указывают на распространенные моральные проблемы среди наиболее элитных подразделений России и ухудшение обычных возможностей России против НАТО,

– заявили исследователи института.

Оккупанты формируют новый добровольческий корпус

Накануне аналитики американского Института изучения войны сообщили, что Россия уже начала формировать 4-й добровольческий армейский корпус. Все потому, что 3-й корпус продержался в Украине всего несколько дней. Его отправили сдержать контрнаступление ВСУ на Харьковщине, но новоприбывшие бежали из Украины, как и все остальные российские оккупанты.

Так что исследователи считают, что новый корпус не повлияет на эффективность действий вражеской армии.

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