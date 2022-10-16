Уничтожен склад БК и 7 объектов ПВО: ВСУ продолжают бить оккупантов в Луганской области

Наши защитники дают достойный отпор врагу в Луганской области. Только за сутки ВСУ нанесли 32 авиаудара по позициям оккупантов вдоль линии соприкосновения.

Об этом говорится в сводке военно-гражданских администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9:00 16 октября, передает 24 канал.

Важно Обстрел Днепропетровщины, успех ВСУ на Запорожье: хронология 235 дня войны

Подтверждено поражение 24 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили:

3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

1 склад боеприпасов,

7 объектов ПВО противника и другие военные цели.

Какова обстановка в Луганской области

Россияне продолжают нести колоссальные потери в войне с Украиной. Из-за большого количества раненых, больницы в Луганске просто не принимают гражданских, ведь все места заняты оккупантами. Такая же ситуация и с моргами. Они в основном заполнены трупами оккупантов. Поэтому для гражданских там мест очень мало.

Только за минувшие сутки, 15 октября, ВСУ ликвидировали 300 вражеских бойцов. В общей сложности с начала полномасштабной войны в Украине погибли 65 000 российских военных

В то же время враг продолжает прибегать к привычной для русских практике этнических чисток. На оккупированной части Луганской области захватчики выселяют украинцев из их жилищ, чтобы заселить туда российских офицеров. Подобные случаи зафиксировали в населенном пункте Рубежное Луганской области. Там кадыровцы, прибывшие для "усиления" войск оккупантов, начали выселять украинцев из домов.

Достойно внимания – Карта боевых действий на фронте от Алексея Арестовича: смотрите видео