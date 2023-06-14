В Вашингтоне затаили дыхание перед контрнаступлением ВСУ, – WP
Источник:The Washington Post
США в течение 16 месяцев присылали Украине современную технику и вооружение на миллиарды долларов. Теперь, когда наши воины начали наступление, в Вашингтоне затаили дыхание.
Союзники Украины надеются на скорейшее возвращение стратегически важной территории. Если это не удастся, поражение Украины поставит перед Соединенными Штатами и их союзниками неудобные вопросы.
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Байдену, как никому, нужна победа ВСУ
Учитывая, что в этом году в Украину поступило передовое западное вооружение на миллиарды долларов, все надеются, что увидят потрясающий успех. Но я думаю, что большинство людей реалистично смотрят на это,
– сказал министр обороны США Ллойд Остин.
Западные чиновники утверждают, что не знают точных планов Украины. В то же время представители Пентагона отметили, что украинцы хотят перерезать российский сухопутный мост между оккупированным востоком и югом Украины. Или же, ВСУ возьмут под контроль сухопутные и морские ворота в Крымский полуостров.
Издание пишет, что такие достижения разорвали бы нарратив о тупиковой ситуации и подавили любые призывы к пересмотру текущей политики. Кроме того, журналисты отмечают, что ставки на контрнаступление ВСУ для президента Байдена очень высоки.
"Президент США нуждается в большой победе на поле боя, чтобы показать, что его безусловная поддержка Украины подчеркнула глобальное лидерство США, возродила сильную внешнюю политику и продемонстрировала разумное использование американской военной силы за границей", – говорится в сообщении.
Таким образом, успешное контрнаступление ВСУ повысит ставки Байдена во время выборов на пост президента.
Успехи украинских военных: последние новости
- За трое суток на Бердянском и Бахмутском направлениях наши воины продвинулись от 200 метров до 1,4 километра. Украинские защитники освободили около 3 квадратных километров территории.
- оккупанты опрокинули 20 вертолетов на аэродром Бердянска. В настоящее время там находится не менее 27 вертолетов россиян. Большинство из них там появилось накануне наступления ВСУ.
- Наибольшие боеприкосновения продолжаются в направлении Бахмута. При этом оккупанты наступают на нескольких направлениях. Поэтому ситуация на разных участках фронта – неоднородна. Россияне увеличили количество минометных и артиллерийских обстрелов. Так они пытаются затормозить продвижение украинской армии.