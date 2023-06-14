В Вашингтоне затаили дыхание перед контрнаступлением ВСУ, – WP

США в течение 16 месяцев присылали Украине современную технику и вооружение на миллиарды долларов. Теперь, когда наши воины начали наступление, в Вашингтоне затаили дыхание.

Союзники Украины надеются на скорейшее возвращение стратегически важной территории. Если это не удастся, поражение Украины поставит перед Соединенными Штатами и их союзниками неудобные вопросы.

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Байдену, как никому, нужна победа ВСУ

Учитывая, что в этом году в Украину поступило передовое западное вооружение на миллиарды долларов, все надеются, что увидят потрясающий успех. Но я думаю, что большинство людей реалистично смотрят на это,

– сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Западные чиновники утверждают, что не знают точных планов Украины. В то же время представители Пентагона отметили, что украинцы хотят перерезать российский сухопутный мост между оккупированным востоком и югом Украины. Или же, ВСУ возьмут под контроль сухопутные и морские ворота в Крымский полуостров.

Издание пишет, что такие достижения разорвали бы нарратив о тупиковой ситуации и подавили любые призывы к пересмотру текущей политики. Кроме того, журналисты отмечают, что ставки на контрнаступление ВСУ для президента Байдена очень высоки.

"Президент США нуждается в большой победе на поле боя, чтобы показать, что его безусловная поддержка Украины подчеркнула глобальное лидерство США, возродила сильную внешнюю политику и продемонстрировала разумное использование американской военной силы за границей", – говорится в сообщении.

Таким образом, успешное контрнаступление ВСУ повысит ставки Байдена во время выборов на пост президента.

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