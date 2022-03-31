Успехов на земле недостаточно: Воздушные силы ВСУ развеяли миф о войне с Россией
Источник:Командование Воздушных сил ВСУ
Воздушные силы Украины развеяли мифы о защите украинского неба. Там подчеркнули: неправильно утверждать, что успехов на земле достаточно для победы в войне с Россией.
Военные объяснили, что ряд украинских и иностранных СМИ публикует некорректную информацию о ситуации в небе. А также о поддержке от наших союзников.
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Что объяснили в Воздушных силах
Поэтому в ВСУ просят журналистов всех стран быть внимательными и не поддерживать российскую армию, распространяя недостоверную информацию. Например, о том, что успехов Украины на земле вроде бы достаточно для победы.
Контроль в воздушном пространстве играл ключевую роль во всех войнах со времен Второй мировой войны,
– подчеркнули в Воздушных силах.
Там добавили, что доминирование в воздухе – это быстрое и точное нанесение ударов по вражеским войскам, центрам их логистического обеспечения и другим важным объектам.
Это и очень мощная огневая поддержка собственных наземных войск и морских сил. Поэтому следует понимать, что решающим фактором в войне является преимущество в воздухе.Обратите внимание! Наши защитники научились сбивать ракеты, которыми Россия обстреливает Украину. Их можно быстро уничтожить, основное – зафиксировать.
К слову: недавно россияне сбили в Украине собственный самолет: смотрите видео