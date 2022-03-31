Військові пояснили, що низка українських та іноземних ЗМІ публікує некоректну інформацію щодо ситуації у небі. А також – щодо підтримки від наших союзників.

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Що пояснили у Повітряних силах

Тож у ЗСУ просять журналістів усіх країн бути уважними й не підтримувати російську армію, поширюючи недостовірну інформацію. Наприклад, про те, що успіхів України на землі нібито достатньо для перемоги.

Контроль у повітряному просторі грав ключову роль у всіх війнах з часів Другої світової війни,

– наголосили у Повітряних силах.

Там додали, що домінування у повітрі – це швидке й точне завдання ударів по ворожих військах, центрах його логістичного забезпечення й інших важливих об'єктах.

Це й надзвичайно потужна вогнева підтримка власних наземних військ та морських сил. Тож слід розуміти, що вирішальним фактором у війні є саме перевага у повітрі.

Зверніть увагу! Наші захисники навчилися збивати ракети, якими Росія обстрілює Україну. Їх можна швидко знищити, основне – зафіксувати.

До слова: недавно росіяни збили в Україні власний літак: дивіться відео