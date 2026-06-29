Стремление к спокойной жизни: чем может обернуться недовольство россиян в адрес Путина

Война всё более ощутимо возвращается в повседневную жизнь россиян – из-за ударов по объектам на территории России, экономических проблем, нехватки топлива и страха перед завтрашним днём. Из-за этого часть общества, которая годами воспринимала войну как нечто далекое, теперь начинает ассоциировать её со страданием.

Доктор философии, профессор Университета имени короля Даниила Виталий Надурак в эфире 24 Канала объяснил, чем это может обернуться для Путина. По его словам, россияне не стали миролюбивыми, но их стремление вернуть себе спокойную жизнь может создать для Кремля новую внутреннюю проблему.

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Россияне начали воспринимать войну как страдание

В России растет усталость от войны, и это видно не только по отдельным настроениям в соцсетях. По данным, приводимым российскими источниками и социологическими исследованиями, более 60% россиян говорят об усталости от войны или поддерживают мирные переговоры. Когда эти сигналы складываются воедино, становится очевидно: значительная часть населения уже недовольна тем, как война влияет на их жизнь.

Для большинства населения России теперь получается, что война ассоциируется со страданием. То есть война для них ассоциируется с тем, с чем она и должна ассоциироваться,

– пояснил Надурак.

Раньше для многих россиян война оставалась чем-то далеким — темой из новостей, соцсетей или пропагандистских сюжетов. Она почти не меняла их повседневную рутину: люди ездили на работу, покупали привычные вещи и не ощущали на себе последствий агрессии против Украины. Теперь удары по объектам в России и экономические проблемы постепенно возвращают войну в их реальность.

Без иллюзий: война — это кровь, беда, смерть и страх. Россиян это пока не касалось, а теперь наконец-то пришло,

– отметил профессор.

Это не означает, что россияне стали миролюбивыми или переосмыслили ответственность за агрессию. Их желание прекращения войны связано прежде всего со стремлением избавиться от дискомфорта, страха и нестабильности. Они хотят, чтобы страдания закончились, но не обязательно готовы признавать поражение или отказываться от имперских представлений об Украине.

Общественный договор в России рушится

Россия оказалась в точке, где желания значительной части населения начинают расходиться с целями Путина. Люди хотят вернуться к спокойной жизни, тогда как Кремль продолжает строить свою стратегию на затяжной войне, истощении Украины и готовности бросать на фронт новые ресурсы.

Россияне теперь хотят, чтобы война прекратилась, а Путин говорит: мы будем продолжать. Но каждый день войны теперь для них — это день страданий,

– пояснил Надурак.

Это противоречие постепенно разрушает старый неформальный договор между властью и обществом. Раньше большинство россиян могло не вмешиваться в политику, пока война не затрагивала их лично. Теперь каждое напоминание о "победе" всё больше ассоциируется не с гордостью или пропагандистскими обещаниями, а с новыми проблемами, страхом и неопределённостью.

Общественный договор как-то разрушается на глазах. Большинство населения хочет противоположного тому, чего хочет Путин,

– отметил профессор.

В то же время это недовольство не стоит воспринимать как моральное прозрение россиян. Они не обязательно выступили против агрессии как таковой, а скорее стремятся избавиться от собственного дискомфорта.

Недовольство россиян не означает прозрение

Растущая усталость от войны не делает россиян автоматически союзниками мира. Их недовольство возникает не из осознания ответственности за агрессию против Украины, а из желания вернуть себе комфорт и устранить источник собственных страданий. Поэтому этот процесс может быть опасен для Путина, но сам по себе не гарантирует позитивного сценария для Украины.

Они не стали миролюбивыми россиянами. Они не стали теми, кто изменил своё сознание, кто прозрел. Им просто хочется, как биологическим существам, перестать страдать,

– подчеркнул Надурак.

Если российскому обществу предложат другой способ избавиться от страха, нехватки денег, проблем с топливом и неопределённости, оно может согласиться не только на прекращение войны. Часть россиян готова поддержать и того, кто пообещает "быстро завершить" всё на условиях Москвы, даже если это будет означать новую волну агрессии.

Кто им пообещает понятный вариант, на то они и пойдут. Бунт – один из них,

– пояснил профессор.

Проблема для Кремля в том, что Путин не может остановиться и продолжает говорить о долгой войне. Каждое такое напоминание для россиян все больше означает не "победу", а новые потери, мобилизацию, тревогу и ухудшение жизни. Именно это может постепенно расшатать поддержку диктатора изнутри.

Надурак объяснил, чем усталость россиян от войны угрожает Путину: смотрите видео