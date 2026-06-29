Доктор філософії, професор Університету імені Короля Данила Віталій Надурак в ефірі 24 Каналу пояснив, чим це може обернутися для Путіна. За його словами, росіяни не стали миролюбними, але їхнє прагнення повернути собі спокійне життя може створити для Кремля нову внутрішню проблему.

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Росіяни почали відчувати війну як страждання

У Росії зростає втома від війни, і це видно не лише з окремих настроїв у соцмережах. За даними, які наводять російські джерела та соціологічні дослідження, понад 60% росіян говорять про втому від війни або підтримують мирні перемовини. Коли ці сигнали складаються разом, стає очевидно: значна частина населення вже незадоволена тим, як війна впливає на їхнє життя.

Для більшості населення Росії тепер виходить, що війна асоціюється зі стражданням. Тобто війна для них асоціюється з тим, з чим вона і має асоціюватися,

– пояснив Надурак.

Раніше для багатьох росіян війна залишалася чимось далеким – темою з новин, соцмереж чи пропагандистських сюжетів. Вона майже не змінювала їхню щоденну рутину: люди їздили на роботу, купували звичні речі й не відчували особистої ціни агресії проти України. Тепер удари по об'єктах у Росії та економічні проблеми поступово повертають війну в їхню реальність.

Без ілюзій: війна – це кров, біда, смерті й страх. Росіян воно поки не торкалося, а тепер нарешті прийшло,

– зазначив професор.

Це не означає, що росіяни стали миролюбними чи переосмислили відповідальність за агресію. Їхнє бажання припинення війни пов'язане передусім із прагненням позбутися дискомфорту, страху й нестабільності. Вони хочуть, щоб страждання завершилися, але не обов'язково готові визнавати поразку чи відмовлятися від імперських уявлень про Україну.

Суспільний договір у Росії ламається

Росія опинилася в точці, де бажання значної частини населення починає розходитися з цілями Путіна. Люди хочуть повернення до спокійного життя, тоді як Кремль і далі будує свою стратегію на затяжній війні, виснаженні України та готовності кидати на фронт нові ресурси.

Росіяни тепер хочуть, щоб війна припинилася, а Путін говорить: ми будемо продовжувати. Але кожен день війни тепер для них – це день страждань,

– пояснив Надурак.

Ця суперечність поступово руйнує старий неформальний договір між владою і суспільством. Раніше більшість росіян могла не втручатися в політику, доки війна не зачіпала їх особисто. Тепер кожне нагадування про "перемогу" дедалі більше пов'язується не з гордістю чи пропагандистськими обіцянками, а з новими проблемами, страхом і невизначеністю.

Суспільний договір якось ламається на очах. Більшість населення хоче протилежного до того, чого хоче Путін,

– зазначив професор.

Водночас це невдоволення не варто сприймати як моральне прозріння росіян. Вони не обов'язково стали проти агресії як такої, а радше прагнуть позбутися власного дискомфорту.

Невдоволення росіян не означає прозріння

Зростання втоми від війни не робить росіян автоматично союзниками миру. Їхнє невдоволення виникає не з усвідомлення відповідальності за агресію проти України, а з бажання повернути собі комфорт і прибрати джерело власних страждань. Тому цей процес може бути небезпечним для Путіна, але сам по собі не гарантує позитивного сценарію для України.

Вони не стали миролюбними росіянами. Вони не стали тими, хто змінив свою свідомість, хто прозрів. Їм просто хочеться, як біологічним істотам, перестати страждати,

– наголосив Надурак.

Якщо російському суспільству запропонують інший спосіб позбутися страху, нестачі грошей, проблем із пальним і невизначеності, воно може погодитися не лише на припинення війни. Частина росіян здатна підтримати і того, хто пообіцяє "швидко завершити" все на умовах Москви, навіть якщо це означатиме нову хвилю агресії.

Хто їм пообіцяє зрозумілий варіант, вони на це підуть. Бунт – один із них,

– пояснив професор.

Проблема для Кремля в тому, що Путін не може зупинитися і продовжує говорити про довгу війну. Кожне таке нагадування для росіян дедалі більше означає не "перемогу", а нові втрати, мобілізацію, тривогу і погіршення життя. Саме це може поступово розхитувати підтримку диктатора зсередини.

Надурак пояснив, чим втома росіян від війни загрожує Путіну: дивіться відео