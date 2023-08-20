Резников резко ответил на упреки об "усталости" Запада от войны

В информпространстве стран Запада и не только часто можно увидеть "усталость от войны в Украине" или "недовольство украинским контрнаступлением". Ни того, ни другого на самом деле нет.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью 24 Каналу рассказал, что тренда на понижение западной поддержки нет. В частности, ранее он сообщил, что учения пилотов на F-16 уже начались.

Интересно Незаметные для радаров – бесшумные убийцы: как и чем "супердроны" Luna NG помогут Украине

Осенью заработают парламенты на Западе

Резников отметил, что США в лице президента уже обратились к их представительному органу об увеличении финансовой поддержки в этом году. Все живут в бюджетных пониманиях. Надо не забывать: сейчас лето, парламентские каникулы.

Конечно, никакие решения не принимались. Сейчас начнется осень, возродится политическая активность парламентов, принимающих те или иные решения. Кроме того, у них всех начнется внутренний бюджетный процесс, где они будут принимать решения, сколько денег они должны заложить в свою оборонную способность и помощь Украине,

– заметил министр обороны Украины.

Он добавил, что "Рамштайн", который будет осенью, очень важен. Мы будем коммуницировать, озвучивать наши видения будущего и на последующие годы, чтобы Запад тоже это услышали от нас, оценил, где он готов быть с нашими партнерами дальше и заложил это в свои бюджетные планы.

"Критика" контрнаступления от Запада

По словам министра обороны Украины, ни разу партнеры не выразили никакого разочарования относительно контрнаступления ВСУ. Кто бы что ни говорил, какое бы западное важное издание об этом не написало. Это чушь, вымышленные сплетни.

"Могу вам сказать, что когда я на моем уровне общаюсь с партнерами, а это министры обороны стран, начальники генеральных штабов, советники, заместители, иногда, бывая в делегации с нашим президентом, лидерами стран и находясь на этих двусторонних встречах, ни разу, нигде не прозвучало, что они разочарованы", – подчеркнул Резников.

Все, кто имеет отношение к войне, ясно понимает, что это война. Это не сериал с голливудским сюжетом. Мол, сейчас вот будет победа, последнее слово героя, но он не умрет. Так не бывает. У нас очень мощный враг с очень мощной системой обороны, которую он выстроил, пока мы с вами готовились.

Интервью с Резниковым: смотрите видео

Военно-политическое руководство "подогревало" контрнаступление

Он продолжил, что военно-политическое руководство страны своими заявлениями как раз всегда говорило, что мы делаем свои военные дела, не вмешиваемся в них. Наша задача – обеспечить Силы обороны максимальным количеством оружия, техники.

То, что мы делали публично – для коммуникации с нашими партнерами по поводу наших потребностей. Речь идет об ускорении, увеличении, улучшении и принятии политических решений, когда они еще сомневались, что нам дать, а что – нет. Однако мы никогда не говорили, что вот завтра мы скоро все сделаем. Это не так,

– подчеркнул министр обороны Украины.

Люди путают Харьковскую и Херсонскую операции, пытаясь соединить их в одну. Одна была быстрой, другая – нет. ВСУ – не советская армия, которая положила более миллиона жизней, освобождая Изюм от немцев. Козыри нашего войска – это маневровость, максимальное огневое поражение и ценность жизни каждого нашего бойца.

Военная помощь от Запада: последние новости