Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що тренду на зниження західної підтримки немає. Зокрема, раніше він повідомив, що навчання пілотів наF-16 уже розпочалися.

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Восени запрацюють парламенти на Заході

Резніков зазначив, що США в особі президента вже звернулись до їхнього представницького органу про збільшення фінансової підтримки в цьому році. Усі живуть у бюджетних розуміннях. Потрібно не забувати: зараз літо, парламентські канікули.

Звісно, ніякі рішення не приймалися. Зараз почнеться осінь, відродиться політична активність парламентів, які будуть приймати ті чи інші рішення. Крім того, у них всіх почнеться внутрішній бюджетний процес, де вони вже прийматимуть рішення, скільки грошей вони мають закласти у свою оборонну здатність та допомогу Україні,

– зауважив міністр оборони України.

Він додав, що "Рамштайн", який буде восени, дуже важливий. Ми будемо комунікувати, озвучувати наші бачення майбутнього і на наступні роки, щоб Захід теж це від нас почули, оцінив, де він готовий бути із нашими партнерами далі і заклав це у свої бюджетні плани.

"Критика" контрнаступу від Заходу

За словами міністра оборона України, жодного разу партнери не висловили ніякого розчарування щодо контрнаступу ЗСУ. Хто б що не говорив, яке б західне поважне видання про це не написало. Це нісенітниця, вигадані плітки.

"Можу вам сказати, що коли я на моєму рівні спілкуюся з партнерами, а це міністри оборони країн, начальники генеральних штабів, радники, заступники, іноді, буваючи у делегації з нашим президентом, лідерами країн, та перебуваючи на цих двосторонніх зустрічах, жодного разу, ніде не прозвучало, що вони розчаровані", – наголосив Резніков.

Усі, хто має стосунок до війни, чітко розуміє, що це війна. Це не серіал із голлівудським сюжетом. Мовляв, зараз ось буде перемога, останнє слово героя, але він не помре. Так не буває. Ми маємо дуже потужного ворога з дуже потужною системою оборони, яку він вибудував, поки ми з вами готувалися.

Інтерв'ю з Резніковим: дивіться відео

Військово-політичне керівництво "підігрівало" контрнаступ

Він продовжив, що військово-політичне керівництво країни своїми заявами якраз завжди казало, що ми робимо свої військові справи, не втручаймося в них. Наше завдання – забезпечити Сили оборони максимальною кількістю зброї, техніки тощо.

Те, що ми робили публічно – для комунікації з нашими партнерами щодо наших потреб. Мовиться про пришвидшення, збільшення, покращення і прийняття політичних рішень, коли вони ще мали сумніви, що нам дати, а що – ні. Однак ми ніколи не казали, що ось завтра ми швидко все зробимо. Це не так,

– підкреслив міністр оборони України.

Люди плутають Харківську та Херсонську операції, намагаючись об'єднати їх в одну. Одна була швидкою, інша – ні. ЗСУ – не радянська армія, яка поклала понад мільйон житів, звільняючи Ізюм від німців. Козирі нашого війська – це маневровість, максимальне вогневе ураження ворота та цінність життя кожного нашого бійця.

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