СБУ установили личности 1,5 тысячи силовиков, причастных к "референдуму" в Запорожье

Оккупационные власти в разных регионах Украины начали проводить "референдумы" о присоединении к россии. Служба безопасности Украины подчеркнула, что идентифицирует всех организаторов этого незаконного действия, в частности уже установили личности российских силовиков на Запорожье.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что идентифицировали более тысячи человек, которых враг планирует привлечь к организации незаконного "референдума" в Запорожье.

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Служба безопасности установила силовиков, причастных к "голосованию"

По словам Дехтяренко, Служба безопасности перехватила документы оккупантов. В них говорится об организации "референдума" на временно оккупированной территории Запорожской области.

Благодаря этим документам СБУ удалось установить личности более 1,5 тысяч российских силовиков, которых планируют привлечь к "охране" мероприятий. В частности, это подразделения росгвардии, военной полиции вооруженных сил оккупантов и других ведомств.

Все предатели и коллаборанты будут наказаны

Кроме того, представитель СБУ сказал, что российским силовикам помогают предатели Украины. В настоящее время идентифицировано более 390 коллаборантов. Украинские силовые структуры знают об их незаконной деятельности, месте нахождения и другой информации.

В будущем все предатели, помогавшие россии проводить так называемые "референдумы", будут наказаны.

Важная информация о псевдореферендумах

Незаконные референдумы на временно оккупированных территориях Украины начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября. Напомним, появилась информация, что жители Мариуполя идут на "демократические голосования" под дулом автоматов. Оккупанты стягивают оружие в центр города.

Также из-за этих так называемых "референдумов" даже пришлось объявить "каникулы" для школьников.

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