Установление контроля над левобережной Украиной – одна из основных задач оккупантов, – Генштаб

Российские оккупанты продолжают наступление с юга, востока и севера Украины. Несмотря на огромные потери, они надеются взять под контроль часть территории Украины.

Благодаря отважности и мастерству украинских защитников врагу не удалось реализовать план блицкрига. Несмотря на провал и потери, оккупанты не собираются останавливать наступление на Украину.

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Контроль над левобережной Украиной

В Генштабе ВСУ хорошо проинформированы о ближайших планах российских оккупантов. Враг ставит себе амбициозные цели, но выполнить их не может.

Основные задачи относительно разгрома группировок Вооруженных Сил Украины, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью Украины противником не выполнены,

– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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