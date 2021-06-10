Устинова обвинила руководительницу "Голоса" Рудик в политическом рейдерстве

10 июня 2021 , 17:10
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Источник:

фейсбук Александры Устиновой

Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова обвинила председателя партии Киру Рудик в рейдерстве. Она "зачищала неугодных" руководителей областных организаций перед съездом партии.

По словам Устиновой, такие "зачистки" проходили в Днепре, Черновцах и Херсоне. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Обратите внимание "Голос" могут покинуть 10 нардепов, – Бобровская

Нардеп отметила, что на места "зачищенных лиц" назначили помощников Рудик, которые не имеют никакого отношения к соответствующим городам.

За последний месяц председателем партии и ее "пособниками" из политсовета уволили руководителей "неугодных" областных организаций, например в Днепре, Черновцах или Херсоне. Такие себе "зачистки" перед съездом,
– написала Устинова.

Например, как рассказала депутат, вместо Алексея Поповича, который с нуля еще до парламентских выборов создавал центр, назначили Владислава Шелокова – помощника руководительницы партии.

Устинова отметила, что в течение месяца создали еще 5 новых "ячеек-пустышек". Их возглавили действующие депутаты Киевского совета от "Голоса":

  • Василий Попатенко – руководитель Луганского отделения;
  • Зоя Ярош – руководитель Николаевского центра.

"Именно они (эти депутаты – 24 канал) голосовали за все одиозные "дерибаны" земли в Киеве, на которые у Кличко не хватало голосов, и их добавлял "Голос", – добавила Устинова.

Раскол в "Голосе": что известно

  • Сергей Притула объявил 7 июня о своем выходе из партии "Голос". Он отметил, что его решение связано с действиями нового руководства.
  • После этого Устинова заявила, что Рудик и председатель фракции Ярослав Железняк захватили власть и вытесняют людей из партии.
  • По мнению экспертов, партия может разделиться на 2 части: одна будет строить с Притулой новый проект, другая – останется в "Голосе".
  • Депутат Соломия Бобровская сообщила, что из партии могут выйти 10 нардепов. Она отметила рейдерстве Рудык.
Автор: Анастасія Мигидюк, Олександра Устінова