Фесенко объяснил разницу между устранением Баканова и отстранением Венедиктовой

Зеленский отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову и устранил главу СБУ Ивана Баканова с должности. Однако об их увольнении пока речь не идет. Эксперт объяснил, почему Венедиктову отстранили, а Баканова – устранили.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он говорит, что их отстранение или устранение от должностей – чисто процедурное обстоятельство.

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Отстранение Баканова и устранение Венедиктовой

По его словам, Баканова устранили от должности на основании соответствующей нормы дисциплинарного устава как военного и руководителя СБУ.

Он рассматривается как военнослужащий. Потому президент в условиях войны может его отстранить на этом основании. Но об увольнении Баканова, как и Венедиктовой, речь не идет, потому что согласие на это должна дать Верховная Рада Украины,

– заявил Фесенко.

Он добавил, что судя по объяснениям, прежде чем этот вопрос будет рассмотрен в Верховной Раде, должны завершить служебное расследование. После этого последует соответствующее кадровое решение.

Политолог заверил, относительно Венедиктовой – это уже связано с процедурными тонкостями Офиса генпрокурора.

"Это пока тоже временное решение, но думаю, что с высокой вероятностью, учитывая обстоятельства, маловероятно, что они (Баканов и Венедиктова) останутся на своих должностях ", – отметил Фесенко.

Подозревает ли их в чем-то президент

По мнению политолога, здесь речь не идет о "шпионах" в правоохранительных органах.

Там уже есть конкретные факты – речь идет о наличии нескольких десятков коллаборантов, в том числе на оккупированных территориях. По СБУ есть люди, подозреваемые в измене и сотрудничестве с врагом,

– сказал он.

Фесенко считает, что ситуация с Кулиничем, который работал помощником Баканова, стала последней каплей. Ведь информация о возможности увольнения главы СБУ появлялась еще месяц назад.

По словам эксперта, постепенно накапливались претензии к Баканову, шло расследование и аудит правоохранительных органов. И этот аудит сработал не только против Баканова, но и Венедиктовой.

Открою небольшую тайну – сценарий увольнения Баканова и Венедиктовой был еще до начала полномасштабного вторжения России. Такие планы были, но война их отсрочила, а потом появились дополнительные причины,

– объяснил он.

Фесенко ответил по поводу коллаборантов – похожая ситуация была в 2014 году на Донбассе и в аннексированном Крыму. И многие люди сейчас воюют против украинцев. "Поэтому это формальное основание, но были и другие причины", – добавил он.

Устранение Венедиктовой и отстранение Баканова: