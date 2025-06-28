"Конструкции в любой момент могут рухнуть": как ГСЧС работает на разрушенных домах в Харькове

Россия применяет различные виды вооружения для атак по Харьковской области. Это приводит к значительным разрушениям. Последствия российских ударов приходится устранять профессиональным специалистам из многих областей Украины.

Сотрудники областной военной администрации создали сводный отряд работников ГСЧС, который работает на разрушенных домах Харьковщины, чтобы обезопасить население. Об этом 24 Каналу рассказала корреспондент Анна Черненко, отметив, что главная их задача сделать так, чтобы поврежденные конструкции были безопасными для восстановления или демонтажа.

Смотрите также Люди оказались на линии разлета обломков: вечером целью стала детская железная дорога в Харькове

Сводный отряд ГСЧС

Корреспондентка из Харькова отметила, что такой сводный отряд ГСЧС уже работал в Сумах, где показал свою эффективность. Сейчас работы продолжаются на Харьковщине. Говорится об учебных заведениях, жилые дома, коммунальные предприятия – все то, по чему бьет Россия.

Это очень сложная работа. Все спасатели, верхолазы и инженеры приехали на помощь из разных областей. Это Днепропетровская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская и Ровенская,

– сказала она.

Большая часть Украины работает сейчас в Харькове и Харьковской области. Все специалисты делают это для того, чтобы дать надежду жителям на восстановление или демонтаж, чтобы когда-то там было сделано что-то новое. Также самым важным является обезопасить людей, которые живут рядом.

Устранение последствий атак на Харьковщине

Заместитель начальника Харьковской ОВА подчеркнул, что в Харькове и Харьковской области есть около 90 объектов, которые были повреждены в результате российских атак. Там нужно разобрать завалы и провести демонтаж разрушенных конструкций.

Эта цифра ежесуточно меняется, учитывая ситуацию в области, учитывая обстрелы от которых страдает Харьков,

– сказал он.

Заместитель директора департамента ГСЧС также отметил, что каждый объект имеет свою специфику, ведь аварийные конструкции ежесекундно могут завалиться.

Это сложная и долговременная работа. Быстро сделать все не получится, ведь каждый элемент надо обследовать и демонтировать. Важно сделать это так, чтобы не пострадали другие строительные конструкции и самое важное – не травмировались спасатели,

– подчеркнул он.

Все, кто привлечены к сводному отряду работников ГСЧС имеют большой опыт в работе с последствиями российских атак. Анна Черненко добавила, что, к сожалению, это продиктовано условиями, в которых сейчас живет наша страна.

Напомним, в ночь на 25 июня 2025 года российские войска атаковали Харьков ударными дронами типа "Шахед" ("Герань-2"). Под обстрел попало гражданское предприятие в Киевском районе города, а также жилой дом и трехэтажное здание в Шевченковском районе, где возникли пожары. Всего зафиксировано не менее семи вражеских ударов, были пострадавшие среди гражданских.