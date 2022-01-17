Эта ситуация отличается от той, в которой был Михеил Саакашвили. Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт по политике Александр Солонтай.

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Отличие ситуации Порошенко и Саакашвили

"Зря они устроили из этого всего новогоднее шоу", – подчеркнул Солонтай. Он отметил, что Порошенко говорит, якобы его не пускают в Украину.

В то же время пятого президента наоборот хотят видеть на территории нашего государства. В этом отличие от ситуации с Саакашвили. "Тут наоборот", – отметил эксперт.

В ситуации с Саакашвили Порошенко не хотел его видеть на территории Украины. Здесь наоборот – хотят видеть Порошенко, но не могут определиться. Эта неопределенность в результате приводит к политическим процессам. Александр Солонтай Эксперт по политике

Как считает Солонтай, соответствующие процессы не приносят ни имиджа, ни покоя. "Внутри страны порождают внутриполитический кризис, а извне отвлекают внимание от Украины как от государства, которое находится под военной угрозой и дают возможность говорить о государстве, у которого неопределенное правосудие", – добавил он.

Солонтай сказал, чем отличается ситуация Порошенко и Саакашвили: смотрите видео

Последние новости вокруг Порошенко

Петр Порошенко вернулся в Украину. Самолет приземлился в Киеве в аэропорту "Жуляны" в 9:00.

Пока пятый президент находится в Печерском райсуде, где ему должны избрать меру пресечения по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий.

Ранее в СМИ сообщали, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство о заключении политика под стражу с возможностью внесения 1 миллиарда гривен залога.

В Кремле заявили, что якобы вообще не следят за возвращением Порошенко. В то же время в российских СМИ активно освещают соответствующую тему.

Выступление Порошенко в аэропорту: смотрите видео