Ця ситуація відрізняється від тієї, в якій був Міхеіл Саакашвілі. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт з політики Олександр Солонтай.
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Відмінність ситуації Порошенка і Саакашвілі
"Дарма вони влаштували з цього всього новорічне шоу", – наголосив Солонтай. Він зауважив, що Порошенко говорить, ніби його не пускають в Україну.
Водночас п'ятого президента навпаки хочуть бачити на території нашої держави. В цьому відмінність від ситуації із Саакашвілі. "Тут навпаки", – відзначив експерт.
У ситуації із Саакашвілі Порошенко не хотів його бачити на території України. Тут навпаки – хочуть бачити Порошенка, але не можуть визначитися. Ця невизначеність в результаті призводить до політичних процесів.
Як вважає Солонтай, відповідні процеси не приносять ні іміджу, ні спокою. "Всередині країни породжують внутрішньополітичну кризу, а ззовні відвертають увагу від України як від держави, яка перебуває під військовою загрозою і дають можливість говорити про державу, в якої непевне правосуддя", – додав він.
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Останні новини довкола Порошенка
- Петро Порошенко повернувся до України. Літак приземлився у Києві в аеропорту Жуляни о 9:00.
- Наразі п'ятий президент перебуває у Печерському райсуді, де йому мають обрати запобіжний захід у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.
- Раніше у ЗМІ повідомляли, що Офіс генпрокурора погодив клопотання про взяття політика під варту з можливістю внесення 1 мільярда гривень застави.
- У Кремлі заявили, що нібито взагалі не стежать за поверненням Порошенка. Водночас у російських ЗМІ активно висвітлюють відповідну тему.
Виступ Порошенка в аеропорту: дивіться відео