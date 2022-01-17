Ця ситуація відрізняється від тієї, в якій був Міхеіл Саакашвілі. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт з політики Олександр Солонтай.

Важливо Повернення Порошенка в Україну і суд над ним: усе, що відомо про "вугільну справу"

Відмінність ситуації Порошенка і Саакашвілі

"Дарма вони влаштували з цього всього новорічне шоу", – наголосив Солонтай. Він зауважив, що Порошенко говорить, ніби його не пускають в Україну.

Водночас п'ятого президента навпаки хочуть бачити на території нашої держави. В цьому відмінність від ситуації із Саакашвілі. "Тут навпаки", – відзначив експерт.

У ситуації із Саакашвілі Порошенко не хотів його бачити на території України. Тут навпаки – хочуть бачити Порошенка, але не можуть визначитися. Ця невизначеність в результаті призводить до політичних процесів. Олександр Солонтай Експерт із політики

Як вважає Солонтай, відповідні процеси не приносять ні іміджу, ні спокою. "Всередині країни породжують внутрішньополітичну кризу, а ззовні відвертають увагу від України як від держави, яка перебуває під військовою загрозою і дають можливість говорити про державу, в якої непевне правосуддя", – додав він.

Солонтай сказав, чим відрізняється ситуація Порошенка і Саакашвілі: дивіться відео

Останні новини довкола Порошенка

Петро Порошенко повернувся до України. Літак приземлився у Києві в аеропорту Жуляни о 9:00.

Наразі п'ятий президент перебуває у Печерському райсуді, де йому мають обрати запобіжний захід у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що Офіс генпрокурора погодив клопотання про взяття політика під варту з можливістю внесення 1 мільярда гривень застави.

У Кремлі заявили, що нібито взагалі не стежать за поверненням Порошенка. Водночас у російських ЗМІ активно висвітлюють відповідну тему.

Виступ Порошенка в аеропорту: дивіться відео