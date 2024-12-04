У нас служат обычные мобилизованные, – в ТЦК сказали, как устроиться к ним на работу

В военкоматах необязательно служат военные или те граждане, которые вернулись с фронта с ранениями. В ТЦК могут призвать из гражданской жизни.

В интервью СМИ глава Черкасского ТЦК Олег Тимошенко рассказал, что в его ведомстве – 70 процентов – это ветераны. Среди остальных – люди призваны из гражданской жизни, передает 24 Канал.

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Как устроиться на работу в ТЦК

Так, за последний месяц к работе в Черкасском ТЦК присоединились 6 мобилизованных. Их не выискивают специально. Человек проходит ВВК, дальше с ним проводят собеседование, чтобы понять его навыки и умения.

Тимошенко отметил, что если гражданин – водитель или работал с документами, или имеет нужный опыт, ему предлагают присоединиться к службе в ТЦК.

Глава военкомата заметил, что вакантных мест очень много. В ТЦК нет постоянной численности людей. Они постоянно меняются. Одни идут воевать, другие приходят работать раненые, потом раненые по состоянию здоровья увольняются.

Также Тимошенко сообщил, что работники ТЦК участвуют в боевых действиях в составе сводных подразделений, которые прикомандировывают к той или иной бригаде на передовой.