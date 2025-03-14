Разоблачал "ложь Байдена": Тейшейра объяснил, зачем вызвал утечку данных Пентагона об Украине

Американский военнослужащий Джек Тейшейра раскрыл секретную информацию Пентагона через онлайн-платформу Discord. Однако, в ходе судебного заседания он заявил, что является "гордым патриотом".

Тейшейра также сказал, что он "разоблачает и исправляет ложь, которую распространяла администрация Байдена". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Новости к теме Критиковал правительство: чем занимался Джек Тейшейра, которого подозревают в утечке данных Пентагона

Что заявил Джек Тейшейра об утечке данных

23-летний военный Джек Тейшейра признал вину по обвинению в препятствовании правосудию. Однако заявил, что знал о незаконности своих действий. По его словам, он вызвал утечку данных, чтобы рассказать правду о том, как администрация Байдена якобы обманывает американскую общественность относительно войны в Украине.

Если я спас хотя бы одну американскую, российскую или украинскую жизнь в этой бессмысленной войне за деньги, мое наказание того стоит,

– говорит Тейшейра.

Заметим, что его последние комментарии резко контрастируют с извинениями, которые он принес во время вынесения приговора федеральному суду. Военнослужащий убежден, что он, как и президент США Дональд Трамп, стал жертвой Министерства юстиции.

Кроме этого, Тейшейра призвал Трампа и членов его администрации пересмотреть его "двойное преследование и наказание с целью вернуть назад действия Deep State и показать правду, какой бы позорной она ни была для администрации Байдена". А также заявил, что имеет уверенность в том, как история запомнит его действия.

Стоит отметить, что судья военного суда Вики Маркус согласилась на сделку со следствием и приговорила американца к увольнению с выговором и без тюремного заключения. Она также отклонила требование прокуратуры о вынесении ему письменного выговора и понижения в звании.

Напомним, что Тейшейра, военнослужащий Национальной гвардии Военно-воздушных сил, который был специалистом по информационным технологиям на объединенной базе Кейп-Код в Массачусетсе, получил доступ к секретным материалам и размещал их на онлайн-платформе Discord.

Среди них была и конфиденциальная информация о войне в Украине. В апреле 2023 года, после недельного расследования, парня арестовали федеральные правоохранительные органы.