Тейшейра також сказав, що він "викриває та виправляє брехню, яку поширювала адміністрація Байдена". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що заявив Джек Тейшейра про витік даних

23-річний військовий Джек Тейшейра визнав провину за звинуваченням у перешкоджанні правосуддю. Проте заявив, що знав про незаконність своїх дій. За його словами, він спричинив витік даних, аби розповісти правду про те, як адміністрація Байдена нібито обманює американську громадськість щодо війни в Україні.

Якщо я врятував хоча б одне американське, російське або українське життя у цій безглуздій війні за гроші, моє покарання того варте,

– каже Тейшейра.

Зауважимо, що його останні коментарі різко контрастують з вибаченнями, які він приніс під час винесення вироку федеральному суду. Військовослужбовець переконаний, що він, як і президент США Дональд Трамп, став жертвою Міністерства юстиції.

Окрім цього, Тейшейра закликав Трампа і членів його адміністрації переглянути його "подвійне переслідування і покарання з метою повернути назад дії Deep State і показати правду, хоч би якою ганебною вона не була для адміністрації Байдена". А також заявив, що має впевненість у тому, як історія запам'ятає його дії.

Варто зазначити, що суддя військового суду Вікі Маркус погодилася на угоду зі слідством та засудила американця до звільнення з доганою і без тюремного ув'язнення. Вона також відхилила вимогу прокуратури про винесення йому письмової догани та пониження у званні.

Нагадаємо, що Тейшейра, військовослужбовець Національної гвардії Військово-повітряних сил, який був фахівцем з інформаційних технологій на об’єднаній базі Кейп-Код у Массачусетсі, отримав доступ до секретних матеріалів та розміщував їх на онлайн-платформі Discord.

Серед них була і конфіденційна інформація про війну в Україні. У квітні 2023 року, після тижневого розслідування, хлопця заарештували федеральні правоохоронні органи.