За аварией на нефтепроводе "Дружба" могут стоять российские интересы, – премьер Польши

Утечка нефти на трубопроводе "Дружба" была обнаружена 11 октября. Польские власти отметили, что, вероятно, произошло случайное повреждение.

Впоследствии премьер Матеуш Моравецкий предположил, что за аварией на нефтепроводе "Дружба" могут стоять российские интересы. Об этом сообщили польские СМИ.

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"Многие следы указывают на Кремль"

Высокопоставленный чиновник не обвинил Россию в утечке нефти на трубопроводе "Дружба". Моравецкий лишь отметил, что Кремль может быть причастен к аварии. Однако пока не установлено, чем именно она вызвала – диверсией или случайным повреждением.

Идет тщательная проверка. Многие доказательства указывают на Кремль, но мы хотим быть очень ответственными в выводах. Не следует делать поспешных выводов по каждой поломке,

– подчеркнул премьер Польши, вспомнив диверсию на "Северных потоках".

Польский оператор PERN также исключил саботаж. Вечером 12 октября в компании рассказали, что по первым находкам и по характеру деформации трубопровода признаков внешнего воздействия не было.

Из-за нефтепровода "Дружба" сырая нефть попадает из России в Германию.

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Утечка на нефтепроводе "Дружба": что известно

11 октября на одной из нитей западного участка трубопровода "Дружба" в Польше обнаружили утечку нефти.

На поврежденной линии немедленно прекратили перекачку. Чтобы оценить ситуацию и обезопасить территорию, на место выехали специалисты и пожарная служба.

Впоследствии представитель министерства энергетической инфраструктуры Польши отметил, что утечка, вероятно, была вызвана случайным повреждением. Потому это якобы авария, а не диверсия.

В Польше сообщили, что другая нить нефтепровода "Дружба" работает по-прежнему.

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