Вопиющая некомпетентность: как журналист мог оказаться в секретном чате США

Журналиста Джеффри Голдберга добавили в закрытый чат в мессенджере Signal, он случайно стал свидетелем секретных обсуждений администрации США о военных ударах по Йемену. Все это свидетельствует о проблемах с компетенцией в команде Дональда Трампа.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что Вашингтон отрицает проблему. Более того, администрация США может попытаться арестовать журналиста.

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США имеют проблемы с некомпетентностью

По словам экс-сотрудник СБУ, ситуация действительно феноменальная, никто не ожидал, что может произойти в США. Сначала обстоятельство кажется забавным, но советник по нацбезопасности Майк Уолц мог добавить в секретный чат любого из своих контактов (например, российских политиков).

Возможно журналист опубликовал и не все, там могли быть определенные личные суждения относительно отдельных людей из команды, что могло повлиять на обороноспособность и нацбезопасность США

В США есть проблема с компетенцией, она безумная. Кроме того, в администрации Трампа ситуацию отрицают, пытаются спрятать голову в песок,

– отметил он.

Ступак отметил, что администрация Трампа впоследствии может открыть уголовное дело против журналиста за огласку данных, что станет "высшим пилотажем". Именно его могут привлечь к ответственности, а не советника по нацбезопасности. Интересно, что по законодательству чиновники не имеют право использовать подобные частные чаты для обмена секретной информацией или разведданными.

Интересно! В Politico сообщили, что Уолца могут уволить после инцидента. Один из чиновников администрации заметил, что такой безрассудный человек не может быть на должности советника по нацбезопасности.

Напомним, что министр обороны США Пит Хэгсет отрицал утечку военных планов из секретного чата. Он также раскритиковал журналиста, назвав его "лживым и крайне дискредитированным". Тем временем Трамп заверил, что он "ничего не знает".