Но стоило бы посмотреть на авторство публикации – это редакционный материал или определенный колумнист. Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, следует проанализировать, что автор писал до этого.

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"У меня был такой случай, что была публикация, мол, "Европа устала от Украины. Там как-то нужно посмотреть помощь Украине. Европа не может помогать", – рассказал он.

По словам политтехнолога, оказалось, что автор этой публикации около 7 лет писал о нефтегазовом рынке России. Поэтому и нужно проверять.

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Есть ли кризис между Украиной и США

"Я не думаю, что есть какой-то кризис доверия между Украиной и США. Если бы он был, то нам бы никто оружия не давал", – заявил он.

Борис Тизенгаузен убежден, что ныне россияне пытаются повлиять на контрнаступление, но это у них не выйдет.

Думаю, что сейчас все силы брошены на то, чтобы хотя бы немного пытаться отсрочить или "в идеале", конечно, сделать невозможным украинское контрнаступление. Но нет, россияне, не получится,

– сказал он.

Российские нарративы в Европе

Политтехнолог рассказал, что в Украине есть специальные центры, внимательно изучающие нарративы, которые Россия продвигает в Европе.

"Там можно прямо нажать на тезис "Европа устала от Украины" и увидеть, в каких странах, какие СМИ и как быстро начинают это продвигать. Там все сразу становится понятно", – добавил он.

Несмотря на то, что Russia Today начинается в европейских странах, Россия пытается с помощью европейских лоббистов, колумнистов очернить Украину. И на это страна-агрессор тратит колоссальные средства.

"Продвинуть эти тезисы, что "не нужно им давать оружие, что Россия готова воевать вечно. Против России воевать нет смысла". Мне кажется, что Европа, коллективный Запад и США так не думают", – подытожил Борис Тизенгаузен.

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