Неплохо работают на линии фронта, – полковник о ЗРК Rapier, утилизируемый Швейцарией

14 марта 2023, 16:59
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Швейцария утилизирует рабочие ЗРК Rapier, вместо того чтобы передать их Украине. С помощью этих систем украинские силы обороны могли бы сбивать вражеские беспилотники.

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан считает, что ЗРК Rapier очень помогли бы украинским военнослужащим на фронте. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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"Утилизировали" об российскую авиацию

Свитан отметил, что эти ракеты малой дальности неплохо работают на линии фронта, сбивая на подлете вражеские беспилотники на расстоянии 5-7 километров.

Военный эксперт объяснил, что процесс утилизации уже заявлен Швейцарией. 

А что, если бы какая-то неизвестная компания выкупила Rapier для утилизации. А потом это бы оружие появилось на линии фронта, и мы бы его "утилизировали" об российскую авиацию,
– подчеркнул он.

По его мнению, это уже вопрос работы нашего Министерства иностранных дел, чтобы они подключались именно к таким "утилизационным" моментам.

Роман Свитан о ситуации на фронте: смотрите видео

"Также это в чистом виде работа украинского военных атташе в Швейцарии, который должен за всем этим следить, чтобы именно таким образом "утилизировать" ЗРК Rapier", - подчеркнул Роман Свитан.

Швейцария утилизирует ЗРК Rapier: главное

  • Швейцария утилизирует 60 единиц оборонных систем Rapier ("Рапира"). Решение об утилизации ракет вызвало множество споров, поскольку Швейцария могла передать эти ракеты Украине для защиты своей инфраструктуры.
  • В состав установки, которую Швейцария закупила в 1980-х годах, входит стартовая площадка и радарная система. В 2007 году федеральное правительство вложило много денег в модернизацию.
  • Тогда армия закупила 2000 современных управляемых ракет, которые сейчас также утилизируются, потому что Швейцария выводит Rapier из эксплуатации с конца 2022 года.
  • Петер Шнайдер, бывший главный редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ), отметил, что ракеты старые, но еще не совсем устаревшие, они могут быть очень хорошо использованы против низколетающих целей, таких как беспилотники.
  • Вице-президент Комиссии по политике безопасности отметил, что с юридической точки зрения передача Rapier в Украину была возможна. Причина в том, что Rapier – это система британского производства. Поэтому к ракетам применяются совсем другие правила, чем к швейцарскому оружию. 

Автор: Вікторія Грабовська