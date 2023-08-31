Специально закрывали кладбище: в Москве тайком похоронили командира ЧВК "Вагнера" Уткина

Накануне похоронили финансиста ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. После этого тайком закопали командира наемников Дмитрия Уткина.

Похоронили его с минимальным количеством людей. Как отмечают росСМИ, похороны были на Митищинском мемориальном кладбище. В последний путь вагнеровца отправляли его родные.

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Кладбище закрывали

Говорят журналисты, что родные Уткина пожелали, чтобы было меньше людей на церемонии. Более того, стремились, чтобы на похоронах были только самые родственники и близкие друзья боевика. В то же время известно, что похоронили его с военными почестями.

Отдельная интересная деталь состоит в том, что во время церемонии кладбище специально закрывали. Настолько сильно родственники ближайшего соратника Евгения Пригожина стремились уединиться во время похорон.

Тем временем что-то интересное происходило на могиле Пригожина. Говорят, ее посетила жена двойника финансиста ЧВК "Вагнера".

Пришла с дочерью "повара Путина"

Крайне странно, но на следующий день после похорон могилу Пригожина навестила супруга его двойника. Речь идет об Ирине Красавине, которую журналисты спутали с его настоящей вдовой Любовью.

Собственно, утром 31 августа она прибыла в Порохивское кладбище в Санкт-Петербурге, где лежит Пригожин. Журналисты среди посетителей могилы узнали его дочь Полину и предположили, что она была вместе с вдовой финансиста ЧВК, но ошиблись.

Впоследствии стало известно, что вместе с Полиной к могиле приехала Ирина Красавина. Она – жена известнейшего из двойников Евгения Пригожина Леонида Красавина.

Почему похороны Пригожина засекретили

Рассуждениями по этому поделились в Институте по изучению войны. В отчете отметили, что от похорон Пригожина максимально пытались отвлечь внимание.

Аналитики предполагают, что власти России предприняли несколько попыток замолчать или запутать сообщения о похоронах. И сделала она это, потому что в Кремле озабочены привлекательностью финансиста ЧВК "Вагнера" как внутри страны, так и среди наемников. Поэтому федеральные телеканалы в основном проигнорировали процессию.