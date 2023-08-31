Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью португальскому телеканалу. Ведущая его попросила прокомментировать ситуацию со смертью Евгения Пригожина.
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Что демонстрирует смерть Пригожина
По мнению главы государства, ситуация с главарем наемников придаст уверенность многим странам. Эти государства поймут, что Владимир Путин не так силен.
Ибо сильный человек не убирает конкурентов таким образом. Тем более, если ты – президент, у тебя автократическое государство и ты все контролируешь, а он (Пригожин 24 Канал) – просто террорист. Это говорит о слабости действующего президента России,
– добавил Зеленский.
Украинский лидер также упомянул о мятеже главаря наемников. По его словам, то, что глава ЧВК "Вагнера" пошел на диктатора и так быстро прошел большое расстояние, говорит о слабости контроля безопасности в России со стороны Путина.
Почему с Путиным не нужно договариваться
Зеленский помимо этого упомянул о призывах некоторых партнеров, которые советовали Украине договариваться с Путиным. По его мнению, история с Пригожиным ставит точку в этом вопросе. Он назвал смерть главаря наемников самым мощным аргументом, подтверждающим слова Киева о том, что Путин не держит своего слова. Украинцы были свидетелями этого раньше, а сейчас это увидел весь мир.
Все публичные договоренности с Пригожиным – кем бы он ни был – были просто уничтожены вместе с человеком, с которым договаривались. То есть, нет человека и нет никаких договоренностей,
– подчеркнул президент Украины.
Украинский лидер считает, что ныне цивилизованный мир понял, что слово российского диктатора ничего не стоит. Ведь Путин, в конце концов, либо предаст собственные слова, либо "сделает то, что он сделал с Пригожиным".
Что говорят эксперты о смерти Пригожина
- Политолог Олег Саакян недавно в разговоре с 24 Каналом назвал ликвидацию предводителя наемников решением проблемы задним числом. По его мнению, Пригожина тайно похоронили в Петербурге из-за страха Путина.
- Ранее бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов предполагал, что убийство главы ЧВК "Вагнера" могли инсценировать. В авиакатастрофе мог погибнуть его двойник, ведь в России есть по меньшей мере 4 человека, которых зовут Евгений Викторович Пригожин.
- Напомним, израильский журналист Цви Зильбер отметил, что после смерти Пригожина ЧВК "Вагнера" фактически не существует. Вагнеровцы были одним из самых боеспособных подразделений России, однако на их можно поставить точку.