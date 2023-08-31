Президент Україні Володимир Зеленський дав інтерв'ю португальському телеканалу. Ведуча його попросила прокоментувати ситуацію зі смертю Євгенія Пригожина.

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Що демонструє смерть Пригожина

На думку голови держави, ситуація з ватажком найманців додасть впевненості багатьом країнам. Ці держави зрозуміють, що Владімір Путін не такий сильний.

Бо сильна людина не прибирає конкурентів ось таким шляхом. Тим більше якщо ти – президент, у тебе автократична держава і ти все контролюєш, а він (Пригожин 24 Канал) – просто терорист. Це говорить про слабкість чинного президента Росії,

– додав Зеленський.

Український лідер також згадав про заколот ватажка найманців. За його словами те, що очільник ПВК "Вагнера" пішов на диктатора і так швидко пройшов велику відстань, говорить про слабкість безпекового контролю у Росії з боку Путіна.

Чому з Путіним не треба домовлятися

Зеленський крім цього згадав про заклики деяких партнерів, які радили Україні домовлятися з Путіним. На його думку, історія з Пригожиним ставить крапку в цьому питанні. Він назвав смерть ватажка найманців найпотужнішим аргументом, що підтверджує слова Києва про те, що Путін не тримає свого слова. Українці були свідками цього раніше, а зараз це побачив весь світ.

Всі публічні домовленості з Пригожиним – ким би він не був – було просто знищено разом з людиною, з якою домовлялися. Тобто, немає людини і немає ніяких домовленостей,

– наголосив президент України.

Український лідер вважає, що нині цивілізований світ зрозумів, що слово російського диктатора нічого не варте. Адже Путін, зрештою, або зрадить власним словам, або "зробить те, що він зробив з Пригожиним".

Що кажуть експерти про смерть Пригожина