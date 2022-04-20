Утопленный крейсер "Москва" шел в Одессу высаживать морпехов – мать матроса

Бойцы ВСУ успешно попали ракетами "Нептун" во флагман Черноморского флота ВМФ России – крейсер "Москва". Мать уцелевшего русского матроса рассказала, что корабль шел в Одессу, чтобы высадить морпехов.

По предварительным данным, на судне было около 500 человек. Женщина отметила, что погибли все находившиеся на палубе – около 50 российских военных.

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"Москва" двигался в Одессу

Мать спасенного русского матроса-срочника не может понять, как ракеты могли попасть в крейсер в мирное время. Она убеждала, что судно не имело боевого выхода.

Операции никакой не планировалось, они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев. Для высадки в Одессе,

– отметила женщина.

Кроме того, мать моряка не считает движение российского крейсера в сторону украинского города боевой операцией.

"Ну, я не знаю, может, я неправильно это понимаю, но должны были "высадиться", – добавила женщина.

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